Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. Imago

Emanuele Filiberto di Savoia ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna, Adriana Abascal, durante un concerto per la pace e una cena di gala a Roma, segnando un nuovo capitolo nella sua vita personale.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Emanuele Filiberto di Savoia ha ufficializzato la relazione con Adriana Abascal durante un evento per la pace alla Camera dei Deputati, seguito da una cena di gala.

La serata ha segnato un nuovo inizio per il principe, che ha trovato serenità accanto ad Adriana dopo un periodo difficile e ha confermato il sostegno delle sue figlie.

Pur mantenendo un rapporto rispettoso con l'ex moglie Clotilde Courau, Emanuele ha sottolineato l'importanza di andare avanti e vivere con gratitudine questa nuova fase della sua vita. Mostra di più

Emanuele Filiberto di Savoia ha recentemente introdotto la sua nuova compagna, Adriana Abascal, in società. La coppia, come racconta «Oggi», ha partecipato a un evento significativo: un concerto per la pace eseguito dal pianista libanese Omar Harfouch nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati.

L'evento, condotto da Mara Venier, ha visto la partecipazione di un pubblico selezionato e si è concluso con una cena di gala organizzata dalla principessa Maria Pia Ruspoli nel suo palazzo romano.

Durante la serata, Emanuele Filiberto ha dichiarato che la sua relazione con Adriana Abascal era destinata a diventare pubblica. La coppia ha mantenuto un comportamento composto durante l'evento ufficiale, ma si è lasciata andare durante la cena, complice l'atmosfera festosa e la musica disco vintage.

La donna, con il suo carisma, ha attirato l'attenzione generale, mentre Emanuele ha cercato di non perderla mai di vista.

La serata ha segnato un momento di svolta per Emanuele Filiberto, che ha recentemente affrontato la perdita di una figura importante come Papa Francesco. Nonostante il lutto, il principe ha espresso la sua gratitudine per la nuova relazione con Adriana, sottolineando l'importanza di guardare avanti nella vita.

La loro presenza insieme a eventi pubblici precedenti, come una messa ad Ajaccio e una mostra d'arte a Siviglia, aveva già suscitato interesse, ma la cena a palazzo Ruspoli ha conferito ufficialità alla loro unione.

Il rapporto con l'ex moglie Clotilde Courau

Emanuele Filiberto ha anche parlato del suo rapporto con l'ex moglie Clotilde Courau, con cui ha mantenuto un legame basato sul rispetto reciproco per il bene delle loro figlie, Vittoria e Luisa.

Ha sottolineato che, nonostante la fine del matrimonio, il rispetto e l'affetto reciproco rimangono intatti.

Con Adriana, il principe ha trovato una nuova felicità, e le sue figlie hanno compreso e accettato questa nuova fase della sua vita, desiderando il meglio per il loro padre.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.