La principessina Kira Leonida, figlia del granduca George Mikhailovich Romanov e di Rebecca Bettarini, è stata battezzata a Mosca con Emanuele Filiberto di Savoia come padrino, rafforzando i legami storici tra le famiglie reali.

Nicolò Forni

Emanuele Filiberto di Savoia ha recentemente partecipato a un evento significativo a Mosca, dove ha fatto da padrino al battesimo della principessina Kira Leonida.

La bambina è figlia del granduca George Mikhailovich Romanov, discendente della famiglia imperiale russa, e della moglie italiana Rebecca Bettarini.

Questo evento ha rappresentato un momento simbolico di connessione tra le famiglie Romanov e Savoia, come spiegato da Filiberto in un'intervista al settimanale «Oggi»: «Ho fatto da padrino all'ultima discendente degli zar».

«Andare a Mosca per questo battesimo reale è stato un passaggio suggestivo, quasi una restituzione simbolica dell’affetto che i Romanov avevano per la mia famiglia e per l’Italia», ha rivelato il 53enne.

Accompagnato dalla sua nuova compagna

Durante la cerimonia, Emanuele Filiberto era accompagnato dalla sua nuova compagna, Adriana Abascal. Ha sottolineato i legami storici tra le due dinastie, ricordando come la sua bisnonna, la regina Elena, fosse cresciuta alla corte dello zar, di cui era cognata.

Ha anche menzionato un episodio storico del 1908, quando lo zar Nicola II inviò la flotta russa a Messina per aiutare la popolazione colpita da un devastante terremoto, un gesto ancora ricordato con affetto in Sicilia.

Alla domanda su Vladimir Putin, il nativo di Ginevra ha osservato che in Russia la tradizione è profondamente intrecciata con la politica e la cultura. Ha riconosciuto che il presidente russo ha spesso fatto riferimento a simboli storici, ma ha sottolineato che i Romanov rappresentano qualcosa di più profondo e duraturo.

