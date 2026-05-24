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Streaming «Emily in Paris»: la sesta stagione sarà l'ultima della serie Netflix

Covermedia

24.5.2026 - 13:00

Lily Collins
Lily Collins

La protagonista Lily Collins annuncia che l'amata serie TV «Emily in Paris» è giunta al capolinea.

Covermedia

24.05.2026, 13:00

24.05.2026, 13:03

Con la sesta stagione di «Emily in Paris» calerà il sipario sull'amata serie tv prodotta da Netflix.

A rivelarlo è stata la protagonista Lily Collins in un video postato su YouTube. «Volevo condividere qualcosa con tutti voi», ha detto l'attrice. «Dopo sei indimenticabili anni passati a interpretare Emily Cooper, sono qui per dirvi che la sesta stagione sarà l'ultima».

La prossima stagione conterrà «tutto ciò che avete amato dello show», ha promesso, e rappresenterà «il capitolo finale dell'avventura di una vita per Emily».

«L'intero cast e la troupe stanno mettendo in campo tutto l'impegno possibile per rendere fantastica questa stagione finale, che stiamo girando proprio ora. Non vedo l'ora di vivere tutta la magia che ci aspetta. A presto!».

Lily e il creatore della serie Darren Star hanno condiviso anche alcune foto scattate dietro le quinte in Grecia, dove si stanno svolgendo le riprese.

La storia ripartirà dal finale della quinta stagione, in cui Gabriel, interpretato da Lucas Bravo, aveva inviato a Emily una cartolina dalla Grecia, chiedendole di incontrarlo lì.

«Emily in Paris», che ha debuttato su Netflix nel 2018, è una delle serie più di successo a livello globale della piattaforma streaming.

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