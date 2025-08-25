  1. Clienti privati
Morte durante le riprese «Emily in Paris» ricomincia dopo il lutto improvviso: Lily Collins torna sul set

Covermedia

25.8.2025 - 09:40

Lily Collins
Lily Collins

La morte dell'assistant director Diego Borella a Venezia ha scosso la troupe. Dopo una breve sospensione, la produzione ha deciso di proseguire: la quinta stagione arriverà il 18 dicembre su Netflix.

Covermedia

25.08.2025, 09:40

25.08.2025, 09:50

Il glamour di «Emily in Paris» si è tinto di lutto. Sul set della quinta stagione della serie cult di Netflix, ambientata questa volta parzialmente in Italia, la troupe ha dovuto fare i conti con una tragedia improvvisa: la morte di Diego Borella, assistant director di 47 anni, crollato durante le riprese all'interno dell'iconico Hotel Danieli di Venezia.

«Siamo profondamente addolorati nel confermare l'improvvisa scomparsa di un membro della famiglia di produzione di "Emily in Paris"», ha dichiarato Paramount Television Studios in una nota ufficiale. «I nostri cuori sono rivolti alla famiglia e ai cari della persona in questo momento incredibilmente difficile».

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i soccorsi sul posto hanno tentato a lungo di rianimare Borella, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Le riprese sono state immediatamente sospese: un segnale di rispetto per chi ha perso la vita sul lavoro, in un contesto che di solito evoca spensieratezza e leggerezza.

In Italia. Tragedia su set di «Emily in Paris», muore un assistente di regia

In ItaliaTragedia su set di «Emily in Paris», muore un assistente di regia

La nuova stagione debutterà il 18 dicembre

Dopo qualche giorno di silenzio e di cordoglio, la produzione ha però scelto di proseguire. Nel weekend, Lily Collins – protagonista nei panni della giovane e ambiziosa Emily Cooper – è tornata sul set, seguita dal resto del cast, tra cui Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo e Samuel Arnold.

Il calendario, intanto, resta confermato: Netflix ha annunciato che la nuova stagione debutterà il 18 dicembre, promettendo agli spettatori nuovi intrecci, scenari da cartolina e, soprattutto, quell'ironia leggera che ha reso «Emily in Paris» una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni.

