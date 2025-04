La modella Emily Ratajkowski (foto d'archivio). KEYSTONE

Emily Ratajkowski ha espresso il suo disappunto su TikTok riguardo al volo di Blue Origin, che ha portato nello spazio sei donne, tra cui Lauren Sànchez, fidanzata di Jeff Bezos, e Katy Perry. La modella ha criticato lo spreco di risorse e l'indifferenza verso i problemi globali: «Uno schifo da fine dei tempi. Siamo oltre la parodia».

Emily Ratajkowski ha espresso il suo disappunto su TikTok riguardo al lancio del razzo New Shepard di Blue Origin, l'agenzia spaziale di Jeff Bezos, come riporta, tra gli altri, «Sky TG24».

Il 14 aprile, l'equipaggio di sole donne, composto da Lauren Sànchez, fidanzata di Bezos, Katy Perry, Gayle King, Kerianne Flynn, Aisha Bowe e Amanda Nguyen, è stato inviato nello spazio per 11 minuti.

La modella ha criticato l'operazione, definendola uno spreco di risorse e un esempio di indifferenza verso i problemi reali del pianeta.

E ha sottolineato come la missione, durante la quale la popstar ha cantato «What a Wonderful World» e promosso il suo tour, invii un messaggio sbagliato.

«Dici di tenere alla Madre Terra e stai salendo su un’astronave costruita e pagata da un’azienda che da sola sta distruggendo il pianeta», ha commentato.

«Guardate la situazione mondiale e pensate a quante risorse sono state investite per mandare queste donne nello spazio. Per cosa? Qual era la pubblicità in quel caso? Sono disgustata, letteralmente, sono disgustata».

«Non è un progresso»

In un secondo video, Ratajkowski ha approfondito il suo pensiero, affermando che il volo spaziale potrebbe confondere le persone, dato che vedere donne e persone di colore in ruoli scientifici e politici a prima vista sembra un progresso.

D'altra parte, la modella ha sottolineato che un uomo, che ha ottenuto il suo potere attraverso lo sfruttamento e l'avidità, e che porta la sua fidanzata e altre donne famose nello spazio per turismo, «non è un progresso».

Secondo Ratajkowski il volo è la dimostrazione che viviamo in un'oligarchia: «C'è un gruppo molto ristretto di persone interessate ad andare nello spazio per ottenere una nuova prospettiva di vita, mentre il resto della popolazione, si preoccupa di pagare l'affitto o di preparare la cena per i propri figli. Quello che è successo non è progresso».

«C'è un altro livello di distribuzione non equa di ricchezza»

In un terzo video, Ratajkowski ha risposto lei stessa alle critiche di chi, sotto i video precedenti, le ha chiesto come fa lei, dalla sua posizione di privilegio, ad essere responsabile per l'ambiente.

La modella ha detto che «il sistema è ideato per renderci complici», e che discutere della responsabilità personale è giusto: questa è uno spettro e come consumatori ognuno di noi ne fa parte, ma che «c'è un altro livello di distribuzione non equa di ricchezza».

Ratajkowski porta l'esempio (non ha caso) di Elon Musk, che in pochi anni ha portato il suo patrimonio da circa 200 a 300 miliardi di dollari e che adesso ricopre una carica all'interno del governo americano.

«Preferirei che ci concentrassimo su cosa sta succedendo in questa oligarchia, piuttosto che puntarci il dito a vicenda: perché puoi far sentire in colpa un tuo amico perché non ricicla la plastica, ma questo non cambierà il sistema in cui viviamo», ha concluso.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.