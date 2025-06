Emilycc su Twitch Frame video

Conosciuta per la precisione come EmilyCc, vive in streaming continuo, spegnendo le telecamere solo per brevi momenti. La sua vita è un esempio estremo di «streaming 24/7», che ora ha cominciato a pesarle. La giovane sta per dire basta?

La realtà immaginata in «The Circle» di Dave Eggers, dove la vita viene trasmessa in diretta continua, sembra sempre più vicina. Nel romanzo, filmare ogni momento è un obbligo morale, ma per gli streamer di Twitch è una scelta di vita.

Un esempio è quello di EmilyCc, che detiene il record di streaming continuo sulla piattaforma. Come riporta il «Corriere.it», ha iniziato a trasmettere ogni aspetto della sua vita nel novembre 2021. Da allora, la sua routine quotidiana, dal trucco al passeggio con il cane, è stata condivisa con migliaia di spettatori.

La giovane, originaria di New York e residente in Texas, guadagna circa 5'000 dollari al mese grazie agli abbonamenti e alle donazioni dei suoi spettatori, ma questo stile di vita ha un costo personale elevato.

Molte rinunce per una vita in diretta

La sua dedizione alla diretta le ha impedito di perseguire sogni personali come acquistare una casa o sposarsi. Ha rinunciato a vacanze, eventi sociali e persino a relazioni personali per mantenere la sua presenza online.

La paura di interrompere lo streaming e perdere il suo pubblico è una preoccupazione costante per Emily. Ha ammesso che la sua carriera dipende dalla continuità delle trasmissioni, anche se questo la fa sentire sola e ha danneggiato i rapporti con la sua famiglia.

Nonostante le difficoltà, la giovane cerca di mantenere un'atmosfera positiva durante le dirette, evitando di mostrare tristezza o sentimenti negativi.

Rischi anche per la sicurezza

Lo streaming continuo comporta anche rischi per la sicurezza. Gli spettatori possono vedere in tempo reale dove si trova Emily, esponendola a potenziali pericoli.

Ci sono stati casi di minacce durante le dirette, come accaduto a marzo a Los Angeles con altri streamer. Questi eventi evidenziano i pericoli di una vita vissuta sotto l'occhio costante delle telecamere.

Le maratone di streaming, note come «subathon», sono diventate popolari su Twitch. Durante queste sessioni, gli spettatori possono estendere la durata della diretta con le loro donazioni.

Esempio estremo di come la tecnologia può influenzare le proprie scelte

Emily ha pianificato di concludere la sua maratona di streaming tra circa 50 giorni, ma non ha ancora rivelato i suoi piani futuri. La sua vita in rete è un esempio estremo di come la tecnologia possa influenzare le scelte personali e la privacy.

Mentre il suo impegno le ha portato successo e notorietà, ha anche sollevato domande su quanto si è disposti a sacrificare per una carriera online.