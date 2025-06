Eminem

Nel mirino ci sono in particolare i servizi Original Audio e Reels, accusati di facilitare «l'archiviazione, la riproduzione e lo sfruttamento non autorizzato» della musica originale dell'artista.

Covermedia Covermedia

Eminem ha intentato una causa contro Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, chiedendo un risarcimento di 109 milioni di dollari (circa 101 milioni di euro) per presunta violazione del copyright su 243 suoi brani.

Secondo quanto riportato nella denuncia, presentata dalla casa discografica del rapper, Eight Mile Style, Meta avrebbe violato consapevolmente i diritti d'autore pubblicando e promuovendo strumenti che «consentono e incoraggiano gli utenti a rubare» le registrazioni musicali di Eminem per usarle nei contenuti video «senza autorizzazione né attribuzione corretta».

Nel mirino della causa ci sono in particolare i servizi Original Audio e Reels, accusati di facilitare «l'archiviazione, la riproduzione e lo sfruttamento non autorizzato» della musica originale dell'artista.

La causa non si limita a denunciare un'infrazione generalizzata, ma parla apertamente di «violazione intenzionale» da parte di Meta.

Eight Mile Style chiede quindi il risarcimento delle perdite economiche, comprese «la svalutazione dei diritti d'autore, i profitti mancati e quelli ottenuti da Meta grazie all'infrazione».

Nel caso non si riesca a stabilire un valore equo, i legali di Eminem hanno richiesto il massimo previsto dalla legge: 150.000 dollari (circa 139.000 euro) per ciascuno dei 243 brani, per un totale superiore ai 100 milioni di dollari (oltre 93 milioni di euro).

Al momento della pubblicazione, Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla causa.