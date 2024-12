Eminem

La donna, con cui il rapper aveva un rapporto turbolento, lottava contro un cancro ai polmoni.

Covermedia

Debbie Nelson, madre di Eminem, si è spenta all'età di 69 anni.

Un portavoce del rapper ha confermato a People che la donna è morta il 2 dicembre a St. Joseph, Missouri, dopo una battaglia contro un tumore ai polmoni in stato avanzato. A dare la notizia sono state alcune fonti a TMZ nella giornata di martedì.

Era stato riportato che Nelson stesse lottando contro il cancro ai polmoni a settembre, ma né lei, né Eminem, Marshall Mathers III all'anagrafe, avevano confermato la notizia.

L'artista ha sempre avuto un rapporto turbolento con la madre, tanto da averla più volte accusata di essere stata violenta e negligente.

Il 52enne ha attaccato la donna in vari brani, tra cui «Cleanin' Out My Closet» del 2002. Nel 2013, tuttavia il rapper si scusò con la madre per averla criticata duramente nelle sue passate canzoni.

La relazione tra madre e figlio si inasprì ulteriormente quando Debbie citò in giudizio Eminem per diffamazione nel 1999 e con la pubblicazione della sua autobiografia «My Son Marshall, My Son Eminem» nel 2007.

Un tentativo di riconciliazione avvenne nel 2022 quando Debbie si congratulò con il figlio per il suo inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame.

Il padre di Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., è morto nel 2019 all'età di 67 anni.

Covermedia