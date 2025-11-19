Eminem

Il leggendario Slim Shady passa dalle hit alle aule legali: Eminem avvia un'azione giudiziaria contro l'azienda australiana Swim Shady, accusata di sfruttare il nome che ha reso iconica la sua carriera.

Covermedia Covermedia

Eminem ha denunciato la società australiana Swim Shady per presunta violazione di marchio, sostenendo che il nome dell'azienda rievochi fin troppo da vicino il suo alter ego più celebre, Slim Shady.

Secondo i legali dell'artista, i fondatori del brand di Sydney starebbero creando una «falsa associazione» tra il superstar del rap e i loro prodotti – ombrelloni, borse da spiaggia, teli e accessori – inducendo i consumatori a credere che dietro quel gioco di parole ci sia la mano del celebre 53enne.

Il team del rapper di «Without Me» ha presentato una petizione per annullare il marchio Swim Shady negli Stati Uniti pochi giorni dopo che l'Ufficio Marchi e Brevetti americano (USPTO) ne aveva approvato la registrazione, lo scorso settembre.

Ma la battaglia non è solo a stelle e strisce: il rapper ha contestato il marchio anche in Australia, dove l'azienda è nata nel dicembre 2024. L'opposizione formale era stata depositata già nell'ottobre precedente.

Swim Shady non sembra intenzionata a fare passi indietro

Dall'altra parte del ring, Swim Shady non sembra intenzionata a fare passi indietro. Jeremy Scott, proprietario del brand, ha dichiarato a The Guardian Australia che l'azienda è pronta a difendersi: «Swim Shady è una realtà australiana nata per proteggere le persone dal sole intenso del nostro Paese», ha affermato insieme alla socia Elizabeth Afrakoff.

«Difenderemo la nostra proprietà intellettuale. La questione è ora in tribunale e non aggiungeremo altro».

La vicenda si complica se si guarda al percorso dei marchi registrati da Eminem: in Australia, Slim Shady è stato depositato solo a gennaio di quest'anno, mentre i marchi Shady e Shady Limited risultavano già attivi. Tuttavia, il team legale del brand australiano ha inoltrato richieste di cancellazione per mancato utilizzo continuativo di questi ultimi.

Slim Shady accompagna Eminem fin dagli anni Novanta, quando pubblicò l'album «The Slim Shady LP», diventato un manifesto del suo stile tagliente e dissacrante. Eppure, con l'ultimo progetto discografico, «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)», il rapper sembrava aver metaforicamente «ucciso» il personaggio che lo aveva consacrato.