Il rapper italiano Emis Killa (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Dopo aver scoperto di essere stato vittima di una truffa legata a una raccolta fondi per una bambina malata, Emis Killa ha denunciato l'accaduto sui social, scatenando un acceso dibattito.

Hai fretta? blue News riassume per te Emis Killa ha denunciato sui social media una raccolta di fondi fraudolenta.

La piattaforma «GoFundMe», contattata dal rapper, ha confermato la chiusura della truffa e il rimborso di tutte le donazioni.

Il cantante ha condiviso la sua esperienza per mettere in guardia da altre truffe simili, ma alcuni utenti lo hanno accusato di cercare visibilità tramite la beneficienza.

L'interessato a risposto che non voleva ottenere pubblicità, ma allertare gli altri da simili inganni. Mostra di più

Il rapper Emis Killa si è trovato al centro di una controversia dopo aver partecipato a una raccolta fondi che si è rivelata una truffa.

Come riporta «TGcom24», il rapper aveva inizialmente donato per aiutare una bambina gravemente malata, ma ha scoperto che la raccolta era un inganno.

Dopo aver contattato «GoFundMe», ha ricevuto conferma che i fondi sarebbero stati rimborsati e che tutte le donazioni collegate all'account fraudolento erano state rimosse.

Un gesto genuino o alla ricerca di visibilità?

Il cantante ha deciso di condividere la sua esperienza sui social media per avvertire dei pericoli di tali truffe.

Ha espresso il suo disappunto per coloro che sfruttano la buona fede delle persone per scopi illeciti: «Guardatevi bene che, se avete cuore in questo mondo, c’è sempre un infame pronto ad approfittarsene»

Ha anche lanciato un appello per trovare la vera famiglia della bambina del video, offrendo il suo aiuto diretto.

D'altra parte, la sua denuncia ha attirato critiche da parte di alcuni utenti, che lo hanno accusato di cercare visibilità personale. In risposta, Emis Killa ha chiarito che la sua intenzione era di prevenire ulteriori inganni e non di ottenere pubblicità.

E ha ribadito che la sua beneficenza è sempre stata privata e che ha deciso di parlare solo per evitare che altri cadessero nella stessa trappola: «Il punto non era sulla mia beneficenza, perché la beneficenza l'ho sempre fatta in privato, fino a prova contraria».