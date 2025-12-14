Bruce Willis e Emma Heming Willis sono da tempo una coppia (immagine d'archivio). sda

Emma Heming Willis racconta come la famiglia continui a vivere il Natale con Bruce Willis nonostante la sua demenza. Un momento ancora pieno di gioia, anche se profondamente cambiato.

Nonostante la malattia di Bruce Willis abbia cambiato molte cose, Emma Heming Willis continua a vivere le festività con lo spirito acceso di sempre.

Come riportato da «People», la modella, attrice e autrice 47enne lo racconta con emozione durante l’End Well 2025 di Los Angeles: «È un periodo gioioso. Solo… diverso».

Il ruolo di Emma nella sensibilizzazione

Bruce ha ricevuto la diagnosi di afasia nel 2022, seguita dalla forma di demenza frontotemporale che lo ha costretto a lasciare le scene.

Da allora, Emma si è trasformata in una voce instancabile per sensibilizzare su questa malattia: lo fa attraverso interviste, social, e il suo libro «The Unexpected Journey», dedicato al percorso dei famigliari curanti.

All’evento di Los Angeles è salita sul palco con l’attrice Yvette Nicole Brown per parlare di assistenza e dignità.

Un Natale «diverso»

Ma quando il discorso scivola sul Natale, Emma sorride: «Bruce adorava le feste, e festeggiare con lui è qualcosa che continuiamo ad amare. È cambiato il modo, e ci siamo adattati».

Le celebrazioni, però, non sono sempre semplici: «Per chi vive la demenza in famiglia, questi momenti possono essere durissimi», ammette. Poi alleggerisce l’atmosfera con una battuta destinata a far discutere: «È importante mettere Die Hard a Natale. È un film natalizio, punto».

La ricetta della famiglia Willis per attraversare le festività? Accogliere il nuovo senza rinunciare a ciò che è sempre stato importante.

«Bisogna imparare, adattarsi, creare nuovi ricordi e tenere vive le vecchie tradizioni. La vita prosegue. La demenza è dura, ma non cancella la gioia», racconta. «Ridiamo ancora. C’è ancora felicità. Solo che ora si manifesta in modi diversi».

La famiglia si stringe

Emma e Bruce, insieme dal 2009, sono genitori di Mabel Ray, 13 anni, ed Evelyn Penn, 11. L’attore ha anche tre figlie adulte — Rumer Glenn, 37, Scout LaRue, 34, e Tallulah Belle, 31 — nate dal matrimonio con Demi Moore.

Oggi il nucleo familiare si stringe attorno a una quotidianità essenziale, fatta di presenza e piccoli attimi che pesano più di qualsiasi celebrazione. «La nostra vita è semplice, lo è sempre stata. Il vero regalo è poter essere lì con lui. Essere sua moglie, con lui. È questo che conta», conclude Emma.