  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Affetto da demenza Emma Heming Willis: «Il nostro Natale con Bruce è cambiato… ma la magia rimane»

ai-scrape

14.12.2025 - 21:24

Bruce Willis e Emma Heming Willis sono da tempo una coppia (immagine d'archivio). 
Bruce Willis e Emma Heming Willis sono da tempo una coppia (immagine d'archivio). 
sda

Emma Heming Willis racconta come la famiglia continui a vivere il Natale con Bruce Willis nonostante la sua demenza. Un momento ancora pieno di gioia, anche se profondamente cambiato.

Antonio Fontana

14.12.2025, 21:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Emma Heming Willis racconta che il Natale con Bruce Willis resta un momento felice, anche se diverso a causa della sua demenza.
  • Spiega che la famiglia si è adattata creando nuovi ricordi senza rinunciare alle tradizioni.
  • Nonostante le difficoltà, Emma sottolinea che nella loro vita c’è ancora gioia, risate e tanta presenza reciproca.
Mostra di più

Nonostante la malattia di Bruce Willis abbia cambiato molte cose, Emma Heming Willis continua a vivere le festività con lo spirito acceso di sempre.

Come riportato da «People», la modella, attrice e autrice 47enne lo racconta con emozione durante l’End Well 2025 di Los Angeles: «È un periodo gioioso. Solo… diverso».

Il ruolo di Emma nella sensibilizzazione

Bruce ha ricevuto la diagnosi di afasia nel 2022, seguita dalla forma di demenza frontotemporale che lo ha costretto a lasciare le scene.

Da allora, Emma si è trasformata in una voce instancabile per sensibilizzare su questa malattia: lo fa attraverso interviste, social, e il suo libro «The Unexpected Journey», dedicato al percorso dei famigliari curanti.

All’evento di Los Angeles è salita sul palco con l’attrice Yvette Nicole Brown per parlare di assistenza e dignità.

Un Natale «diverso»

Ma quando il discorso scivola sul Natale, Emma sorride: «Bruce adorava le feste, e festeggiare con lui è qualcosa che continuiamo ad amare. È cambiato il modo, e ci siamo adattati».

Le celebrazioni, però, non sono sempre semplici: «Per chi vive la demenza in famiglia, questi momenti possono essere durissimi», ammette. Poi alleggerisce l’atmosfera con una battuta destinata a far discutere: «È importante mettere Die Hard a Natale. È un film natalizio, punto».

La ricetta della famiglia Willis per attraversare le festività? Accogliere il nuovo senza rinunciare a ciò che è sempre stato importante.

«Bisogna imparare, adattarsi, creare nuovi ricordi e tenere vive le vecchie tradizioni. La vita prosegue. La demenza è dura, ma non cancella la gioia», racconta. «Ridiamo ancora. C’è ancora felicità. Solo che ora si manifesta in modi diversi».

La famiglia si stringe

Emma e Bruce, insieme dal 2009, sono genitori di Mabel Ray, 13 anni, ed Evelyn Penn, 11. L’attore ha anche tre figlie adulte — Rumer Glenn, 37, Scout LaRue, 34, e Tallulah Belle, 31 — nate dal matrimonio con Demi Moore.

Oggi il nucleo familiare si stringe attorno a una quotidianità essenziale, fatta di presenza e piccoli attimi che pesano più di qualsiasi celebrazione. «La nostra vita è semplice, lo è sempre stata. Il vero regalo è poter essere lì con lui. Essere sua moglie, con lui. È questo che conta», conclude Emma.

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Di più su Bruce Willis

Affetto da demenza. Emma Heming Willis sulla malattia di Bruce: «Ecco qual è stato il primo sintomo. Ora il mio è un ruolo che ti consuma»

Affetto da demenzaEmma Heming Willis sulla malattia di Bruce: «Ecco qual è stato il primo sintomo. Ora il mio è un ruolo che ti consuma»

Malato di demenza. La moglie di Bruce Willis svela la verità: «È difficile da vedere»

Malato di demenzaLa moglie di Bruce Willis svela la verità: «È difficile da vedere»

Affetto da demenza frontotemporale. Bruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

Affetto da demenza frontotemporaleBruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

Altre notizie

Affleck non c'è più. Quel tatuaggio non c'è più: Jennifer Lopez e il gesto che parla più di mille parole

Affleck non c'è piùQuel tatuaggio non c'è più: Jennifer Lopez e il gesto che parla più di mille parole

Lieta notizia. Hailee Steinfeld aspetta il suo primo figlio

Lieta notiziaHailee Steinfeld aspetta il suo primo figlio

Criminologia. Il «Crime Caffè» di Barbara Fabbroni accende il confronto sulla violenza

CriminologiaIl «Crime Caffè» di Barbara Fabbroni accende il confronto sulla violenza