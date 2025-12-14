Nonostante la malattia di Bruce Willis abbia cambiato molte cose, Emma Heming Willis continua a vivere le festività con lo spirito acceso di sempre.
Come riportato da «People», la modella, attrice e autrice 47enne lo racconta con emozione durante l’End Well 2025 di Los Angeles: «È un periodo gioioso. Solo… diverso».
Il ruolo di Emma nella sensibilizzazione
Bruce ha ricevuto la diagnosi di afasia nel 2022, seguita dalla forma di demenza frontotemporale che lo ha costretto a lasciare le scene.
Da allora, Emma si è trasformata in una voce instancabile per sensibilizzare su questa malattia: lo fa attraverso interviste, social, e il suo libro «The Unexpected Journey», dedicato al percorso dei famigliari curanti.
All’evento di Los Angeles è salita sul palco con l’attrice Yvette Nicole Brown per parlare di assistenza e dignità.
Un Natale «diverso»
Ma quando il discorso scivola sul Natale, Emma sorride: «Bruce adorava le feste, e festeggiare con lui è qualcosa che continuiamo ad amare. È cambiato il modo, e ci siamo adattati».
Le celebrazioni, però, non sono sempre semplici: «Per chi vive la demenza in famiglia, questi momenti possono essere durissimi», ammette. Poi alleggerisce l’atmosfera con una battuta destinata a far discutere: «È importante mettere Die Hard a Natale. È un film natalizio, punto».
La ricetta della famiglia Willis per attraversare le festività? Accogliere il nuovo senza rinunciare a ciò che è sempre stato importante.
«Bisogna imparare, adattarsi, creare nuovi ricordi e tenere vive le vecchie tradizioni. La vita prosegue. La demenza è dura, ma non cancella la gioia», racconta. «Ridiamo ancora. C’è ancora felicità. Solo che ora si manifesta in modi diversi».
La famiglia si stringe
Emma e Bruce, insieme dal 2009, sono genitori di Mabel Ray, 13 anni, ed Evelyn Penn, 11. L’attore ha anche tre figlie adulte — Rumer Glenn, 37, Scout LaRue, 34, e Tallulah Belle, 31 — nate dal matrimonio con Demi Moore.
Oggi il nucleo familiare si stringe attorno a una quotidianità essenziale, fatta di presenza e piccoli attimi che pesano più di qualsiasi celebrazione. «La nostra vita è semplice, lo è sempre stata. Il vero regalo è poter essere lì con lui. Essere sua moglie, con lui. È questo che conta», conclude Emma.