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Nuova intervista Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato»

Covermedia

18.5.2026 - 16:30

Emma Marrone
Emma Marrone
Covermedia

La cantante parla a «Vanity Fair» di malattia, terapia e dei concerti previsti nel 2026.

Covermedia

18.05.2026, 16:30

18.05.2026, 16:37

Emma rivendica il diritto di vivere il proprio corpo senza giudizi esterni.

Nella nuova intervista concessa a «Vanity Fair», la cantante salentina affronta uno dei temi più delicati della sua esposizione pubblica: il rapporto con il corpo dopo la malattia e le recidive affrontate negli anni.

L'artista rifiuta apertamente la narrazione della «guerriera» costruita intorno alla sua immagine e sceglie invece parole più essenziali per raccontare il percorso personale compiuto lontano dai riflettori.

«Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta», spiega, collegando la propria esperienza a una riflessione più ampia sul modo in cui il fisico femminile venga continuamente osservato e commentato.

La 42enne sottolinea come il problema non riguardi soltanto gli attacchi ricevuti online, ma una cultura del giudizio che spesso coinvolge anche altre donne. «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato», afferma nell'intervista, spiegando quanto la malattia possa cambiare il rapporto con sé stessi e con l'immagine riflessa allo specchio.

Nel colloquio trovano spazio anche la terapia e il bisogno di ritrovare equilibrio dopo anni vissuti sotto pressione mediatica. La cantante racconta oggi una consapevolezza diversa, più distante dalle aspettative esterne e dalla necessità di apparire sempre forte.

Tra i momenti più leggeri dell'intervista spunta anche Stefano De Martino, oggi amico dell'artista, a cui Emma consiglia di arrivare preparato in vista di un possibile Sanremo. La cantante tornerà live il 2 luglio a Roma e il 9 settembre a Milano con due concerti-evento dell'estate 2026.

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