Ritorno di fiamma? Emma Marrone e Stefano De Martino avvistati insieme, scoppiano i rumor

27.10.2025 - 08:48

Stefano De Martino in compagnia di Emma Marrone.
Stefano De Martino in compagnia di Emma Marrone.
Imago

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono ritrovati, almeno per ora, come amici. Tuttavia, una foto condivisa ha riacceso le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma.

Nicolò Forni

27.10.2025, 08:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati visti insieme sabato 25 ottobre, riaccendendo l'attenzione dei fan.
  • Una foto su Instagram del celebre conduttore ha alimentato le ipotesi di riavvicinamento, anche se i due parlano di semplice amicizia.
  • La loro storia nasce ad Amici 2009, si chiude nel 2012 con il tradimento di lui con Belen ,e oggi si è trasformata in un rapporto amichevole.
Come riferito fra gli altri da «Leggo.it», Emma Marrone e Stefano De Martino hanno recentemente trascorso del tempo insieme, suscitando immediatamente l'interesse dei fan.

Sebbene attualmente siano solo amici, una foto pubblicata su Instagram dal conduttore di «Affari Tuoi» ha riacceso le speculazioni su un possibile riavvicinamento sentimentale.

I due, che hanno ripreso a frequentarsi amichevolmente da qualche mese, sono stati visti insieme a un gruppo di amici sabato 25 ottobre.

La foto pubblicata dalla cantante, rapidamente condivisa sui social, ha scatenato i fan della coppia, che si sono chiesti se ci sia qualcosa di più di un'amicizia.

Una storia del 2009

Commenti come «Dovete dirci qualcosa?» e «Davvero solo amici?» sono apparsi online, mentre altri hanno espresso emozione nel vederli di nuovo insieme.

La storia tra Emma e Stefano risale al 2009, quando si sono incontrati durante la nona edizione di «Amici di Maria De Filippi». Lei era una cantante promettente, lui un ballerino emergente.

La loro relazione si interruppe bruscamente nel 2012, quando Stefano si innamorò di Belen Rodriguez, un evento che portò a un doloroso tradimento pubblico per Emma.

Nonostante il tumulto iniziale, col tempo i due sono riusciti a trasformare il loro rapporto in una solida amicizia.

La foto che fa sognare molti fan.
La foto che fa sognare molti fan.
Instagram

