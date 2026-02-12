  1. Clienti privati
Emma Marrone, Elisa e Giorgia: la reunion che fa impazzire i fan

Covermedia

12.2.2026 - 13:00

Giorgia
Giorgia
Covermedia

Dopo «Taratata» su Canale 5, la serata tra amiche diventa virale.

Covermedia

12.02.2026, 13:00

12.02.2026, 13:12

Emma Marrone, Elisa e Giorgia si sono riunite dopo la registrazione di «Taratata», lo show musicale condotto da Paolo Bonolis, dando vita a una serata indimenticabile che ha subito fatto il giro del web.

Tra Stories divertenti e affettuosi scambi di battute, il trio ha mostrato un lato spontaneo e genuino della loro amicizia.

Il giorno seguente, con occhiali scuri e un evidente hangover, Emma si è rivolta con ironia alle colleghe: «Volevo ringraziare pubblicamente le mie colleghe Elisa e Giorgia per la nottata di ieri». La frase che segue sintetizza perfettamente la loro amicizia: «Vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto».

La risposta di Elisa non si è fatta attendere. Con patch contorno occhi e spazzolino in mano, ha commentato ridendo: «Sono d'accordo, io sto peggio però». E Giorgia, l’interprete di «Luce (Tramonti a nord est)», ha concluso il siparietto con un retroscena che sa di promessa impossibile per il giorno dopo: «Ieri sera mi hai anche detto «domani mattina andiamo in palestra»... Ma quale mattina, non c’è mai stata la mattina di oggi».

Dopo la registrazione di «Taratata», le tre tornano alle rispettive agende, tra promozioni tv, prove e nuovi impegni live. Ma una certezza resta: quando si rivedono, lo spettacolo continua anche fuori dal palco.

