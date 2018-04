I film in uscita a maggio

Emma Marrone (foto d'archivio) Ti - Press

La cantante salentina ha sfogato la sua frustrazione per i magri successi del suo album «Essere qui».

Emma Marrone non è soddisfatta dei risultati del suo ultimo album.

Ospite di Amici - Il Serale, il 28 aprile la cantante salentina ha dato libero sfogo alla sua frustrazione per i magri successi di «Essere qui», dichiarando amareggiata che «il suo album più bello non vende».

«Mi aspettavo grandi cose da questo disco perché è il più bello ed importante per me, eppure non ha raggiunto i numeri che tutti si aspettavano da subito: viviamo in un Paese in cui se non vendi non vali e questa è una cosa molto brutta, non per me, ma per l’arte in generale e per tutti», ha commentato Emma Marrone davanti al pubblico di Amici, secondo Optima Italia.

«La gente non aspetta altro da voi che vedervi crollare. Invece la fine non arriva mai, il nostro mestiere è quello di trasformare le cose brutte in bellezza, anche quando tutto sta crollando, quando tutti vi dicono che state fallendo perché non siete ai vertici delle classifiche o non vendete dischi e biglietti. Si è artisti non solo quando le cose vanno bene, la risposta deve essere sorridere sempre, perché state facendo la cosa più bella del mondo, provare a realizzare un sogno».