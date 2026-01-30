Emma Marrone. Getty

Emma Marrone riapre il capitolo Stefano De Martino: nessun ritorno di fiamma, ma un'amicizia ritrovata dopo una rottura dolorosa vissuta sotto i riflettori.

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Marrone è tornata a parlare della relazione con Stefano De Martino, definendola intensa ma definitivamente chiusa.

Dopo una rottura segnata da tradimenti e gossip, i due sono riusciti a ricostruire un rapporto di amicizia sincera.

La cantante ha ammesso che l'esposizione mediatica di quella vicenda ha rallentato la sua carriera per diversi anni. Mostra di più

Stefano De Martino è stato «il fidanzato che mi ha fatto ridere di più», ma l’idea di una reunion è fuori discussione. A ribadirlo è stata Emma Marrone, che nel podcast «Fuori di Cabello» di Victoria Cabello è tornata a parlare del suo ex e di una relazione che ha segnato una fase importante della sua vita.

I due si erano conosciuti quindici anni fa tra i banchi di Amici e sono stati insieme dal 2009 al 2012, mentre le loro carriere prendevano slancio.

Nel 2011 la cantante guardava già al futuro, ma l'anno dopo la storia si spezzò bruscamente, quando De Martino iniziò una relazione con Belén Rodríguez.

Una rottura vissuta pubblicamente e con grande dolore: Marrone seppe tutto dai giornali, come lei stessa raccontò all'epoca.

Una storia finita sotto i riflettori

Oggi l'artista guarda a quel periodo con maggiore distanza. «Io e Stefano stavamo vivendo un momento in cui le nostre vite esplodevano sotto i riflettori», ha spiegato secondo quanto raccontato nel podcast.

«La nostra storia è finita in modo turbolento, con gossip e altre persone di mezzo. Ma non è la prima relazione che finisce per un tradimento. Avevamo poco più di vent’anni».

Dall'amore all'amicizia

Col tempo, il rapporto si è trasformato. «Oggi siamo molto amici», ha raccontato Emma nell'intervista. Ognuno ha preso la propria strada, ma tra i due restano stima, affetto e una frequentazione serena, fatta di amici in comune e incontri occasionali.

Un legame che si è visto anche recentemente, quando Marrone ha raggiunto Torre Annunziata per sostenere De Martino durante i funerali del padre Enrico, morto il 19 gennaio dopo una lunga malattia.

Per Emma, quella con Stefano è ormai una storia archiviata, paragonabile a un amore adolescenziale. E sull'idea di tornare insieme non lascia spazio a interpretazioni: «No, assolutamente no».

Un concetto che aveva già chiarito con ironia lo scorso aprile, ospite del conduttore a «Stasera tutto è possibile», assicurando che tra loro non c’è alcun ritorno di fiamma e che il 36enne «funziona molto meglio come amico che come fidanzato».

Il peso del gossip

Un sentimento ricambiato anche da lui, che in passato ha più volte parlato pubblicamente del legame con l'artista, sottolineando la possibilità di trasformare l'amore in amicizia, secondo quanto dichiarato dal conduttore in alcune interviste.

Resta però una ferita.

Marrone ha ammesso che il clima tossico creatosi attorno alla rottura ha avuto conseguenze concrete sul suo percorso artistico. «Quella tossicità mi ha rallentato la carriera di quattro o cinque anni», ha raccontato a Victoria Cabello.

«Avrei voluto che si parlasse di me per il talento e per la vittoria ad Amici, non per il gossip. Per uscirne e diventare credibile ci ho messo anni».