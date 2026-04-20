Emma Marrone Covermedia

La cantante risponde su Instagram a un commento sul dimagrimento e chiude il caso senza strascichi.

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Emma Marrone stronca l'accusa «Ozempic» e rivendica allenamento e dieta.

La scintilla parte da un commento sotto un contenuto social, dove un utente collega il cambiamento fisico dell'artista all'uso del farmaco a base di semaglutide; la risposta è immediata e senza filtri: «No cucciola, allenamento e piano alimentare», seguita dall'affondo sul tono del messaggio, definito «da stron*a».

Il passaggio non è solo una smentita. La cantante salentina si muove su un terreno già definito negli ultimi anni: il rifiuto del body shaming e delle letture sul corpo. In un intervento pubblico del 2024, aveva dichiarato di essere «orgogliosa del mio corpo» perché «ha combattuto un sacco di battaglie», fissando una linea che oggi riemerge in modo diretto e senza mediazioni.

Il riferimento a Ozempic introduce un tema delicato. Il farmaco è approvato per il diabete di tipo 2, mentre l'utilizzo per la perdita di peso è considerato off-label ed è monitorato da autorità come l'Agenzia Italiana del Farmaco.

L'attenzione torna ora sugli impegni dell'artista: il calendario live 2026 si apre con i grandi appuntamenti di Roma il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle e Milano il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro, con ulteriori date già in prevendita nelle settimane successive.