Cinema Emma Stone illumina Venezia: «Con Yorgos Lanthimos mi sento libera»

Covermedia

30.8.2025 - 13:00

Emma Stone
Emma Stone

L'attrice è protagonista di «Bugonia», film in concorso per il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia.

Covermedia

30.08.2025, 13:00

30.08.2025, 13:11

Anteprima mondiale a Venezia. È un'aliena? In «Bugonia» Emma Stone è vittima di una teoria del complotto

Anteprima mondiale a VeneziaÈ un'aliena? In «Bugonia» Emma Stone è vittima di una teoria del complotto

Brilla a Venezia la stella di Emma Stone, arrivata in Laguna per presentare il nuovo film «Bugonia», in cui è diretta ancora una volta da Yorgos Lanthimos.

Durante la conferenza stampa al Festival del Cinema, l'attrice Premio Oscar ha parlato della fortunata collaborazione con il regista greco, con cui ammette di sentirsi «libera» e «al sicuro».

«Adoro lavorare con Yorgos. Adoro il materiale che lo attrae, i mondi che vuole esplorare e i personaggi che è stato così generoso da offrirmi», ha detto Stone a proposito della loro collaborazione, aggiungendo di non essersi riunita soltanto con Lanthimos, ma con tutta la sua troupe e il suo cast abituale di attori.

«Fatta eccezione per (lo sceneggiatore) Will Tracy, abbiamo lavorato con Yorgos in molte occasioni. È straordinario che, nel suo processo, inviti sempre le stesse persone», ha continuato.

«Per questo, è un ambiente confortevole e sicuro da esplorare e in cui sentirsi il più liberi possibili, perché si conoscono queste persone. So che tutti dicono «siamo una famiglia», ma è davvero così quando si fanno così tante cose insieme e si è in un certo senso in trincea».

Stone e Lanthimos hanno lavorato insieme per la prima volta ne «La favorita» nel 2018; il loro sodalizio è proseguito con «Bleat» e «Povere creature!», con cui l'attrice ha conquistato il suo secondo Oscar.

In «Bugonia», remake in lingua inglese del film sudcoreano «Jigureul jikyeora!», Emma interpreta una potente CEO che viene rapita da due complottisti, convinti che lei sia un'aliena arrivata per distruggere la Terra.

La star ha definito il film «affascinante e commovente, divertente e fott*****mente attuale».

«Bugonia», in concorso per il Leone d'Oro, arriverà nelle sale a ottobre.

