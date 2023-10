Emma Stone

L’attrice Premio Oscar, dopo il corto «Bleat», punta a un lungometraggio completamente muto.

Emma Stone sogna di girare un film completamente muto. Dopo «Povere creature!», l’attrice Premio Oscar ha collaborato nuovamente con il regista Yorgos Lanthimos per un cortometraggio senza dialoghi. Ora la star punta un film vero e proprio in cui non è richiesto parlare, come rivelato a margine del New York Film Festival.

A proposito del corto, intitolato «Bleat», Emma ha spiegato: «Sarei entusiasta se non dovessi più parlare. E lo sarebbe anche un sacco di altra gente».

Emma ha quindi aggiunto: «Sono seria. La mia cosa preferita è non dover parlare. Spesso penso che potremmo tagliare molte battute perché penso che le persone possano dire molto di più senza parlare».

«Lo farò... Non appena lo sciopero sarà finito», ha risposto senza esitare Lanthimos.

«Povere creature!», tratto dal romanzo di Alasdair Gray, racconta la storia di una donna che decide di farla finita per sfuggire al marito violento. Tuttavia, verrà riportata in vita con il cervello della figlia non nata. Completano il cast Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Margaret Qualley, Suzy Bemba, Kathryn Hunter e Wayne Brett.

