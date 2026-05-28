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Cinema Emma Thompson contro Hollywood: «Sessismo e ageismo dominano ancora il cinema»

Covermedia

28.5.2026 - 13:00

Emma Thompson
Emma Thompson

L'attrice britannica critica l'industria cinematografica dopo uno studio che evidenzia la scarsa presenza di protagoniste over 60 nei film di maggior successo.

Covermedia

28.05.2026, 13:00

28.05.2026, 13:07

Emma Thompson ha criticato duramente il «sessismo» e l'«ageismo» che continuano a dominare il cinema contemporaneo.

L'attrice britannica è intervenuta dopo la pubblicazione di uno studio del Centre for Aging Better, che ha analizzato i 100 film con i maggiori incassi nel Regno Unito tra il 2023 e il 2025.

La ricerca mostra che sei titoli avevano come protagonista un attore di nome Chris, mentre solo cinque erano interpretati da attrici over 60.

Vincitrice di BAFTA, Oscar e Golden Globe, Thompson, 67 anni, non ha nascosto la propria delusione davanti ai risultati dello studio.

«Le donne sono metà della popolazione e invecchiano. Quindi dove sono le storie che parlano di noi?», ha dichiarato. «Più invecchiamo, più diventiamo interessanti. Voglio vedere più film incentrati sulle donne che invecchiano. Siamo coinvolgenti, autentiche ed è da tempo che meritiamo il centro della scena. Le donne più anziane non hanno bisogno del permesso di esistere sullo schermo. Esistono già nel mondo reale, è il cinema che deve recuperare terreno».

Tra le attrici over 60 presenti nella classifica compaiono Jennifer Saunders in «Allelujah», Nia Vardalos in «Il mio grosso grasso matrimonio greco 3», Diane Keaton in «Book Club – Il capitolo successivo», Demi Moore in «The Substance» e Jamie Lee Curtis in «Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo».

Sul fronte maschile, tra i Chris protagonisti dei maggiori successi figurano Chris Pratt in «Super Mario Bros. – Il film», «Guardiani della Galassia Vol. 3» e «The Garfield Movie», Chris Pine in «Dungeons & Dragons – L'onore dei ladri», Chris Hemsworth in «Transformers One» e l'attore tedesco Christian Friedel in «La zona d'interesse».

Lo studio sottolinea inoltre che i film con animali parlanti protagonisti sono stati quattro volte più numerosi rispetto a quelli interpretati da donne over 60.

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