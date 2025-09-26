L'ultima apparizione davanti a una cinepresa risale al 2018 per Emma Watson. Imago

Emma Watson condivide le ragioni della sua lunga pausa dal cinema, citando la stanchezza delle promozioni, la necessità di stabilità nella vita privata e il desiderio di riscoprire l'essenza del suo lavoro. Tra studi a Oxford e impegno attivista, ora guarda al futuro con una nuova prospettiva.

Emma Watson non appare sul grande schermo dal 2018, quando ha recitato in «Piccole Donne». Ma la sua assenza non è passata inosservata né è stata priva di motivazioni.

In una recente intervista rilasciata a «Hollywood Authentic», l'attrice britannica ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione di allontanarsi dal set, cosa le è mancato e cosa non vuole più affrontare.

Watson ha scelto di dedicare tempo agli studi e di allontanarsi dal frenetico mondo delle promozioni cinematografiche. «La parte più impegnativa del lavoro è la promozione e la vendita del film. Questo può compromettere l'equilibrio», prosegue la conversazione ripresa anche da «Vanity Fair Italia».

La recitazione come meditazione intensa

La pressione delle attività promozionali, tra tour ed eventi, è diventata per lei insostenibile. «Non mi manca vendere cose. Ho trovato che fosse abbastanza distruttivo per l'anima. Ma mi manca molto usare le mie capacità, e molto mi manca l'arte», ha confessato.

La35enne ha scoperto che il tempo dedicato alla parte del lavoro che amava era troppo poco.

Emma descrive il momento sul set, quando tutto si ferma prima che la cinepresa inizi a girare, come un'oasi di pace. «Quando entri su un set, non hai molto tempo per le prove. Ma quando puoi discutere una scena e prepararti, e poi, quando la cinepresa comincia a girare, puoi dimenticare tutto il resto: è una forma di meditazione intensa», ha spiegato.

Durante il suo periodo lontano dai riflettori, Watson ha sentito il contrasto tra queste esperienze positive e la pressione della visibilità. «È liberatorio. Mi manca profondamente. Ma non mi manca la pressione», ha ammesso.

Anche un piccolo progetto teatrale con amici le ha ricordato lo stress che accompagna la recitazione, anche senza un vero pubblico.

L'importanza degli amici e dellla famiglia

Nel frattempo la donna continua a perseguire i suoi interessi accademici. Dopo essersi laureata in Letteratura inglese alla Brown University nel 2014, ora sta frequentando un Master in scrittura creativa all'Università di Oxford. Inoltre è attivamente coinvolta in cause di giustizia ambientale e cambiamento climatico.

Watson ha riflettuto su come, per anni, abbia lavorato senza una solida base personale. «La cosa più importante è la tua casa, i tuoi amici e la tua famiglia. Ho lavorato così duramente che la mia vita ha toccato il fondo», ha detto.

Senza queste fondamenta, si rischia di passare da un progetto all'altro, temendo il vuoto tra un impegno e l'altro. «Ti rendi conto che non hai un ritmo nella tua vita», ha concluso.

Sei mesi senza patente: «Adesso vado in bicicletta»

La star di «Harry Potter» si sbottona infine anche sulla sospensione della patente ricevuta a luglio, per aver superato i limiti di velocità a Oxford.

L'attrice è stata fermata mentre guidava la sua Audi a 61 km/h in una zona con limite di 48 km/h. Con nove punti già accumulati sulla patente, i tre aggiuntivi l'hanno portata a dodici, facendo scattare la sospensione automatica.

E ha detto con ironia: «Ho iniziato ad andare in bicicletta, in realtà già prima del divieto, ma ora mi torna particolarmente utile», ha detto ridendo. Quando la notizia è finita sui principali media, ha scherzato: «Oddio, era sulla BBC, nei telegiornali internazionali. Ho pensato: tutti sanno della mia figuraccia».

La 35enne ha trovato anche un lato positivo nell'imbarazzante episodio: «Il risultato più dolce è stato ricevere tanti messaggi da persone che mi scrivevano: «È successo anche a me, ti capisco. È tremendo. Fa schifo». Qualcuno mi ha pure chiesto: «Hai bisogno di un passaggio?», e io ho pensato: «In effetti sì».

