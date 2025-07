Emma Watson deve prendere il treno. Imago

Emma Watson, famosa per il suo ruolo in «Harry Potter», ha superato il limite di velocità di 10 km/h, portando alla sospensione della sua patente per sei mesi. È la quarta infrazione per l'attrice.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Emma Watson ha visto la sua patente sospesa per sei mesi dopo aver superato il limite di velocità in una zona di Oxford, con una multa di oltre 600 sterline.

L'attrice ha accumulato quattro infrazioni in pochi anni, perdendo 9 punti sulla patente, e si è trovata nella stessa situazione di Zoe Wanamaker, anche lei attrice di Harry Potter.

Nonostante la mancanza di reddito diretto, il legale di Watson ha confermato che l'attrice può comunque pagare la multa, e al termine della sospensione le verranno restituiti 3 punti. Mostra di più

La giustizia britannica è nota per la sua severità in materia di codice stradale. Emma Watson, celebre interprete di Hermione in «Harry Potter», ha subito la sospensione della patente per sei mesi, stando al tabloid britannico «The Sun».

L'attrice è stata sorpresa a guidare la sua Audi a 38 miglia orarie (circa 60 km/h) su una strada di Oxford dove il limite era di 30 (circa 50 km/h). L'infrazione, avvenuta il 31 luglio 2024 sulla trafficata Banbury Road, ha comportato anche una multa di oltre 600 sterline.

Questa non è la prima volta che la Watson si trova in una situazione simile. Con quattro infrazioni in pochi anni, ha accumulato una perdita di 9 punti sulla patente.

In Gran Bretagna, il limite massimo di punti persi in tre anni è 12, superato il quale scatta una sospensione di sei mesi. Curiosamente, poco dopo la sentenza, anche Zoe Wanamaker, un'altra attrice di «Harry Potter», ha perso la patente per lo stesso motivo.

Il legale di Emma Watson ha spiegato che, nonostante l'attrice non abbia attualmente un reddito diretto, è in grado di pagare la multa. Il giudice distrettuale Arvind Sharma ha ridotto la multa da 1'000 a 660 sterline, considerando la dichiarazione di colpevolezza della Watson.

La patente sarà reintegrata con tre punti al termine della sospensione.