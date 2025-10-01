Enrica Bonaccorti ha rotto il silenzio sui social, rivelando, come riportato da «Leggo», la sua battaglia contro un tumore e il lungo periodo di difficoltà che ha affrontato.

Hai fretta? blue News riassume per te Enrica Bonaccorti ha annunciato di essere in lotta contro un tumore.

Negli ultimi 4 mesi si è allontanata non solo dai riflettori, ma anche dagli amici più cari.

Già prima della malattia, pensava di non riuscire ad affrontare una battaglia simile con lo stesso spirito di Eleonora Giorgi.

Ora però, dopo aver reso pubblica la sua malattia, si sente più forte. Mostra di più

Ecco svelato il motivo del prolungato silenzio di Enrica Bonaccorti sui social media. La conduttrice e autrice, che ha 75 anni, ha rivelato di essere in lotta contro un tumore.

«È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione», ha scritto nel suo post su Instagram. «Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza».

L'esempio di Eleonora Giorgi

Bonaccorti ha poi menzionato Eleonora Giorgi, per lei una fonte di ispirazione per la sua forza e il suo sorriso, che sono stati simboli di resistenza: «L'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei», si legge nel post.

«E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all'inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.