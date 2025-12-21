Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti sta coraggiosamente lottando contro un tumore al pancreas.

La conduttrice – che ha svelato pubblicamente la diagnosi a settembre -, sta seguendo una nuova terapia, di cui conoscerà l'esito tra meno di un mese.

«Pian piano ho capito che siamo in tantissimi in questa situazione, che va normalizzata – ha dichiarato a Vanity Fair in una lunga intervista -. E allora parlare di me, che sono conosciuta, può dare una spinta per dare informazioni. E ringrazio Elisabetta Sgarbi che mi ha fatto fare questo libro che consente di raccontarmi in modo molto intimo. Non sono la mia malattia».

A proposito del libro, Enrica ha aggiunto: «Ho appena iniziato ed è molto faticoso, durissimo, ma insomma una quindicina di pagine le ho scritte. Me l'avevano chiesto da anni e anni, adesso ci sto provando ed è un lavoro di introspezione mica da ridere. Non mi piace quasi, però devo, è giusto che lo faccia, insomma, anche per mia figlia prima di tutto, che magari quando non ci sono più può prendere dalla libreria qualcosa che parla di me. Voglio raccontarmi senza infingimenti, senza balle, insomma, cercando di preservare un po' di privacy».

Nel 2023, Enrica si è sottoposta a un lungo intervento per quattro bypass coronarici. Alla domanda se abbia provato più paura all'epoca o adesso, ha così risposto: «Quella volta non mi sono preoccupata, era un discorso meccanico... Diciamo che quest'altra roba qui che ho, purtroppo bisogna vedere che cosa succede. Non prima di metà gennaio avremo i risultati di questa terapia, ed è questa attesa che più mi tende... Vorrei saperlo, poi quello che sarà sarà...».