Enrico Mentana

Il direttore del TgLa7 riflette sul suo futuro e lascia intendere un possibile addio dopo 15 anni.

Enrico Mentana sorprende tutti con un post su Instagram che ha il sapore dell'addio.

«Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo». Una frase secca, pesata, lanciata a pochi giorni dal quindicesimo anniversario alla guida del TgLa7, iniziato il 2 luglio 2010. Il giornalista fa i conti con il tempo, con la fatica e con la propria eredità: «Il 2 luglio saranno 15 anni. Più di quelli passati al Tg5, più di quelli al Tg1».

Parole che suonano come un bilancio, e forse qualcosa in più. «Sono stati anni intensissimi, ed esaltanti», scrive. «Li ho vissuti con lo spirito di chi ogni volta pensa che sia per sempre». Ma la frase successiva, quel «capire quando staccare», ha il tono di una decisione maturata in silenzio.

I commenti arrivano a valanga. C'è chi lo implora: «Non puoi lasciarci in tempi come questi». Cristina Parodi scrive: «Non azzardarti ad abbandonare». Ma Mentana non aggiunge nulla, non risponde, e lascia il post lì, a macerare.

Il suo contratto con La7 scade nel 2026, ma è evidente che il pensiero di chiudere un ciclo è concreto. Il 2 luglio sarà una data da osservare con attenzione. Perché Mentana, che da sempre ha scelto il momento giusto per dire le cose, stavolta potrebbe scegliere anche il momento giusto per tacere.