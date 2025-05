Il conduttore italiano Enrico Papi e la moglie Raffaella Schifino (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

Enrico Papi è pronto a riportare in TV il celebre quiz musicale «Sarabanda», che lo ha reso famoso. A un passo dal ritorno sul piccolo schermo riflette sui momenti significativi della sua vita, personale e professionale.

Enrico Papi è determinato a riportare in televisione «Sarabanda», il quiz musicale che ha segnato il suo successo. «Da quando sono tornato a Mediaset, ho l'opportunità di riproporre il programma che mi ha reso famoso», ha dichiarato alla rivista «Nuovo Tv».

Come riporta «Leggo», anche se in una versione con celebrità, i telespettatori potranno rivedere i giochi storici del game show, come l’asta musicale e il pentagramma.

Durante l'intervista al settimanale televisivo, cita «Leggo», il conduttore ha condiviso i ricordi dei suoi anni più belli. Come il 2000, anno della nascita di sua figlia Rebecca, e il 2008, quando è nato suo figlio Iacopo, momenti cruciali della sua vita personale.

A livello professionale il 1996 è stato un anno fondamentale, quando Silvio Berlusconi lo invitò a lavorare a Mediaset.

La morte della mamma, lo iato in TV e la crisi con la moglie

Papi ha anche parlato delle difficoltà affrontate, come la perdita di sua madre Luciana, un dolore che non ha ancora superato nonostante siano passati cinque anni.

E del momento in cui ha capito che doveva mettersi da parte: «Mi sono trasferito negli Stati Uniti, poi sono rientrato in Italia dopo qualche anno, con la consapevolezza che per me non c’era la possibilità di lavorare come avrei voluto».

Il prossimo 3 giugno il conduttore compie 60 anni e si vuole regalare una sola cosa: «Vorrei vedere sempre il sorriso sul volto delle persone cui voglio bene».

«Stare con me non è facile»

Infine ha discusso della crisi con sua moglie Raffaella Schifino, descrivendo la loro relazione come un viaggio sulle montagne russe.

«Stare con me non è facile perché è come andare sulle montagne russe. Diciamo che i rapporti tra le persone sono sempre complicati, ma nella vita ci sono momenti e situazioni importanti nei quali torna sempre il sereno.»

«Il bello è vedere la luce anche quando piove», ha concluso.

