Enrico Papi

Il 9 e 10 settembre su Italia 1 si fronteggiano i cinque campioni della versione estiva di «Sarabanda».

Enrico Papi porta in tv il best of di «Sarabanda»: martedì 9 e mercoledì 10 settembre su Italia 1.

Le due prime serate lanciano il «Torneo dei Campioni», lo speciale che porta il quiz dal preserale al prime time con una competizione ad alta intensità.

In gara scendono i cinque concorrenti più vincenti dell'edizione andata in onda tra luglio e agosto su Canale 5. La formula ripropone i giochi cult e il ritmo inconfondibile del format, con la conduzione di Papi e la produzione di Banijay Italia. Obiettivo: incoronare il campione dei campioni nel segno della «musica» che ha fatto storia.

La collocazione in prima serata, subito dopo la chiusura della stagione quotidiana, rilancia uno dei titoli simbolo del catalogo Mediaset. Le due serate celebrative riuniscono i volti più riconoscibili dell'ultima stagione, chiamati a misurarsi in manche serrate fino all'ultima nota utile.

Ritmo, memoria e colpo d'orecchio restano centrali. Per Mediaset è un test di appeal in fascia nobile, con ambizione di platea trasversale e fidelizzazione.

Papi richiama l’identità originaria del format e ne aggiorna il ritmo, con una confezione da prime time e un montaggio per il pubblico generalista. «Sarabanda» torna a presidiare la musica in tv, puntando sulla riconoscibilità del brand e su una sfida senza respiro.