Enrico Ruggeri critico sull'edizione di Sanremo di Amadeus. Imago

Enrico Ruggeri discute il suo nuovo album «La caverna di Platone» e riflette sulle sue vittorie a Sanremo, esprimendo una preferenza per l'edizione di Carlo Conti rispetto a quella di Amadeus.

Redazione blue News

Enrico Ruggeri, intervistato dal settimanale «Oggi», ha espresso la sua preferenza per il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti rispetto a quello di Amadeus.

Ruggeri apprezza e preferisce «la presenza di cantautori come Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Brunori Sas», invitati nell'edizione di quest'anno.

Durante l'intervista, il 67enne ha anche parlato del suo ultimo lavoro discografico, «La caverna di Platone», e ha ricordato le sue due vittorie al festival: nel 1987 con «Si può dare di più», insieme a Umberto Tozzi e Gianni Morandi, e nel 1993 con «Mistero».

Le sue presenze a Sanremo

Il cantautore milanese ha condiviso un aneddoto interessante riguardo alla sua partecipazione a Sanremo con «Si può dare di più». Inizialmente, il brano era destinato a diventare l'inno della Nazionale Cantanti, ma Ruggeri non era convinto. Ha spiegato che, inizialmente, aveva rifiutato di cantare una canzone non scritta da lui.

Le critiche che lo definivano un grande autore ma un cantante mediocre lo hanno spinto a cambiare idea. Ha deciso di accettare la sfida e di cantare la parte più difficile del brano, con le note più alte, per dimostrare il suo valore.

Ruggeri e la scena alternativa

Attualmente, Ruggeri è impegnato con il programma televisivo «Gli occhi del musicista», in onda su Rai 2 il martedì in seconda serata. Ha commentato la situazione attuale della televisione musicale, sottolineando come spesso gli stessi artisti si invitino a vicenda nei programmi.

Il cantante ha scelto di invitare musicisti come Davide Van De Sfroos, Cristiano De André, Eugenio Finardi ed Erica Mou, artisti che, come lui, si sentono fuori posto nel panorama televisivo odierno.

L'editore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.