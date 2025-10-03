Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro

Enrico Varriale aveva già intentato una causa contro la Rai. imago/Italy Photo Press

L'ex vicedirettore di Rai Sport, noto volto televisivo, è stato licenziato dalla TV di Stato. Sebbene a giugno sia stato condannato per stalking e lesioni, il licenziamento non è direttamente collegato alla sentenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Enrico Varriale è stato ufficialmente licenziato dalla Rai.

Il noto giornalista e conduttore era stato condannato, a giugno, per stalking e lesioni nei confronti di una donna.

È in atto un secondo procedimento per reati simili, nei confronti di un'altra vittima.

Il suo licenziamento sarebbe però dovuto ad episodi avvenuti sul posto di lavoro. Mostra di più

Enrico Varriale è stato ufficialmente licenziato dalla Rai.

La comunicazione dell'allontanamento del noto giornalista e conduttore televisivo è stata inviata al comitato di redazione tramite una nota del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, che recita: «Cari colleghi, vi informo che il rapporto tra la Rai e il collega Enrico Varriale è stato risolto per giusta causa. Cordiali saluti».

I procedimenti penali

A giugno, come scrive «Oggi», Varriale era stato condannato in primo grado a dieci mesi per stalking e lesioni nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. Gli era stato anche ordinato di partecipare a un programma per uomini autori di violenza contro le donne.

Inoltre è coinvolto in un secondo procedimento per reati simili contro un'altra presunta vittima, che ha dichiarato: «Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Quando volevo scappare, mi ha chiusa a chiave».

Avvenimenti anche sul posto di lavoro

Nonostante la condanna, il licenziamento non è direttamente legato al processo. La «giusta causa» di cui si fa menzione nella nota si riferisce infatti a gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro.

Varriale aveva già intentato una causa contro la Rai per il demansionamento subito durante la sospensione cautelare, che non aveva però riguardato lo stipendio, in attesa della sentenza di primo grado. È probabile che il giornalista presenterà ricorso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.