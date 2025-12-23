  1. Clienti privati
Avvolti dal mistero Enrique Iglesias e Anna Kournikova diventano genitori per la quarta volta

Covermedia

23.12.2025 - 13:00

Anna Kournikova & Enrique Iglesias
Anna Kournikova & Enrique Iglesias
covermedia

La coppia ha annunciato la nascita del quarto figlio con un post condiviso sui social. Nessuna informazione, per ora, su nome e sesso del neonato.

Covermedia

23.12.2025, 13:00

23.12.2025, 13:28

Enrique Iglesias e Anna Kournikova hanno accolto il loro quarto figlio.

La notizia è stata condivisa dalla coppia, notoriamente molto riservata, attraverso un post congiunto su Instagram.

I due hanno pubblicato una foto del nuovo arrivato accompagnata dalla semplice didascalia «My Sunshine», seguita dalla data «17 dicembre 2025». Nessun altro dettaglio è stato reso noto: né il sesso del bambino né il nome.

Iglesias e Kournikova sono già genitori dei gemelli Nicholas e Lucy, di otto anni, e di Mary, cinque, soprannominata Masha.

L'annuncio arriva a pochi mesi di distanza da alcune immagini che ritraevano l'ex tennista, 44 anni, in sedia a rotelle e con un tutore ortopedico al piede. Secondo quanto riportato, potrebbe essersi sottoposta a un intervento chirurgico.

Enrique e Anna si sono conosciuti nel 2001 sul set del videoclip «Escape» e da allora non si sono più separati. Kournikova ha annunciato il ritiro dal tennis nel 2003, a soli 21 anni, dopo una carriera segnata da numerosi infortuni.

«Giocherò finché mi divertirò. È importante rendersi conto che il tennis non è l'unica cosa che conta nella vita», aveva dichiarato in un'intervista a The Guardian poco prima di lasciare l'attività agonistica. «In pratica ho avuto un infortunio quasi ogni anno».

