Enzo Iacchetti a blue News: «Ecco le novità su Striscia la Notizia». Tra gli ospiti Maria De Filippi e Alex Del Piero

Enzo Iacchetti a blue News: «Ecco le novità per Striscia la Notizia» Enzo Iacchetti a blue News: «Ecco le novità su Striscia la Notizia», che parte il 22 gennaio. 18.12.2025

In occasione della Première di «Frontaliers Sabotage» abbiamo incontrato Enzo Iacchetti per parlare del suo ruolo di primo ministro italiano nel film, ma anche per cercare di carpirgli qualche indiscrezione sull'imminente ripartenza del TG satirico «Striscia la Notizia» del quale, assieme a Ezio Greggio, ne è uno dei volti storici. Cosa si deve aspettare il pubblico?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22 gennaio riparte il TG satirico di Antonio Ricci «Striscia la Notizia» su Canale 5 dopo diversi mesi di stop.

Il programma non sarà più diffuso in Access Prime Time (20h30-21h30), ma in Prime Time, cioè nella fascia di massimo ascolto (dalle 21h30).

Al timone per le prime 5 puntate ci sarà la coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, al quale abbiamo chiesto di parlarci delle ultime novità.

Tanti ospiti d'eccezione, tra cui Maria De Filippi e Alex del Piero. Mostra di più

«Tutto sarà nuovo», ci dice visibilmente soddisfatto Enzo Iacchetti. «Intanto è in prima serata, il che secondo me è un valore aggiunto. Molti pensano che stiamo perdendo terreno, invece no. Striscia di due ore e un quarto sarà piena di cose nuove».

«Ci sarà un'orchestra e un corpo di ballo. Gli inviati potranno fare dei servizi più lunghi, più penetranti. Poi c'è la storica copia Greggio-Iacchetti che parte. Sono cinque prime serate, vedremo come vanno. Noi siamo contenti, credo che lavoreremo di più!».

Il TG satirico, notizia di oggi, torna il 22 gennaio. Tra gli ospiti anche Maria De Filippi, Tina Cipollari, Alex Del Piero e Roberta Bruzzone.

La conduttrice di «C'è Posta per te», con Tina e Giovannino, consegnerà le famose «merdine» di «Striscia» a chi parcheggia indebitamente la propria auto nei posti riservati ai disabili.

«Io pensavo di doverla convincere – ha dichiarato Ricci a margine della presentazione dell show -. Pensavo di dover insistere sul fatto che è una cosa interessante anche dal punto di vista sociale. Invece Maria, che avrebbe dovuto rimanere solo un'ora, si è fermata e si è divertita tantissimo».

L'ex capitano della Juventus invece presenterà un suo trailer creato con l'Intelligenza Artificiale.

«Lui come Capitan Ventosa sistema tutti i mali del mondo a pallonate. C'è qualcosa di bloccato! Pum! Del Piero tira un bombardone e sblocca la situazione», ha aggiunto Ricci.

I bassi ascolti ne avevano decretato lo stop

«Striscia la Notizia» è stato cancellato dai palinsesti a causa dei bassi ascolti delle ultime edizioni, venendo sostituito nella stessa fascia oraria da «La Ruota della Fortuna».

Il programma condotto da Gerry Scotti sta facendo registrare ascolti record, con punte di 5 milioni di telespettatori. Battuta nettamente la concorrenza di «Affari Tuoi» con Stefano De Martino.