Enzo Iacchetti

«Con il giusto cachet vado a Tale e Quale»: il comico apre a nuove sfide televisive.

Covermedia Covermedia

Enzo Iacchetti chiude con Sanremo e rilancia. Al Festival 2026 non ci sarà, ma resta aperto al dialogo con Carlo Conti e a una possibile partecipazione a «Tale e Quale Show».

Intervistato a «La volta buona», Iacchetti ha fatto il punto sulla sua carriera e sui possibili nuovi progetti, chiarendo con ironia il suo rapporto con la kermesse canora: «Non è più tempo che io vada a Sanremo anche se canto molto bene».

Il comico ha spiegato di aver chiuso definitivamente con il Festival, pur conservando un legame affettivo con la musica e con quel palco che negli anni ha segnato la storia della televisione italiana. «È stato gentilissimo», ha raccontato riferendosi a un messaggio ricevuto da Conti, che in passato lo aveva invitato a prendere in considerazione l'Ariston.

La porta resta invece socchiusa per un altro programma di prima serata. «Sono cinque anni che mi corteggia per farlo. Quindi Sanremo no, ma Carlino, se c'è un buon cachet, vengo l'anno prossimo a Tale e Quale», ha aggiunto, lasciando spazio a una possibile sorpresa televisiva.

Tra battute e riflessioni, emerge il ritratto di un artista consapevole del proprio percorso, capace di alternare leggerezza e lucidità. Volto storico della tv italiana, il 73enne continua a essere una presenza riconoscibile grazie alla sua ironia e alla capacità di reinventarsi.

Nel frattempo, Iacchetti prosegue il suo lavoro televisivo a «Striscia la notizia» e non esclude nuove esperienze di intrattenimento, dal teatro alla prima serata.