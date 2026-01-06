  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In TV Enzo Iacchetti dice «no» a Sanremo, ecco perché

Covermedia

6.1.2026 - 13:01

Enzo Iacchetti
Enzo Iacchetti

«Con il giusto cachet vado a Tale e Quale»: il comico apre a nuove sfide televisive.

Covermedia

06.01.2026, 13:01

06.01.2026, 14:12

Enzo Iacchetti chiude con Sanremo e rilancia. Al Festival 2026 non ci sarà, ma resta aperto al dialogo con Carlo Conti e a una possibile partecipazione a «Tale e Quale Show».

Intervistato a «La volta buona», Iacchetti ha fatto il punto sulla sua carriera e sui possibili nuovi progetti, chiarendo con ironia il suo rapporto con la kermesse canora: «Non è più tempo che io vada a Sanremo anche se canto molto bene».

Il comico ha spiegato di aver chiuso definitivamente con il Festival, pur conservando un legame affettivo con la musica e con quel palco che negli anni ha segnato la storia della televisione italiana. «È stato gentilissimo», ha raccontato riferendosi a un messaggio ricevuto da Conti, che in passato lo aveva invitato a prendere in considerazione l'Ariston.

La porta resta invece socchiusa per un altro programma di prima serata. «Sono cinque anni che mi corteggia per farlo. Quindi Sanremo no, ma Carlino, se c'è un buon cachet, vengo l'anno prossimo a Tale e Quale», ha aggiunto, lasciando spazio a una possibile sorpresa televisiva.

Tra battute e riflessioni, emerge il ritratto di un artista consapevole del proprio percorso, capace di alternare leggerezza e lucidità. Volto storico della tv italiana, il 73enne continua a essere una presenza riconoscibile grazie alla sua ironia e alla capacità di reinventarsi.

Nel frattempo, Iacchetti prosegue il suo lavoro televisivo a «Striscia la notizia» e non esclude nuove esperienze di intrattenimento, dal teatro alla prima serata.

Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un Premier italiano idiota﻿». A chi s'è ispirato?

Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un Premier italiano idiota﻿». A chi s'è ispirato?

Enzo Iacchetti ci spiega perché ha accettato di partecipare a Frontaliers Sabotage. Nel film recita la parte del premier italiano, per sua stessa ammissione, «idiota». A chi si sarà ispirato?

18.12.2025

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Mikaela Shiffrin onora Camille Rast: «Se solo il mondo intero potesse capire...»
Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Crans-Montana, Bonvin: «Le immagini continuano a tornare». Baume-Schneider: «Orgogliosa dei soccorsi»

Altre notizie

Lutti. È morto il regista ungherese Béla Tarr

LuttiÈ morto il regista ungherese Béla Tarr

L'ex sex symbol. Mickey Rourke lancia una raccolta fondi. Ecco perché

L'ex sex symbolMickey Rourke lancia una raccolta fondi. Ecco perché

Settima arte. Jacob Elordi sorpreso dalla vittoria ai Critics Choice Awards 2026 per «Frankenstein»

Settima arteJacob Elordi sorpreso dalla vittoria ai Critics Choice Awards 2026 per «Frankenstein»