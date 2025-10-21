  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Enzo Iacchetti su Striscia la Notizia: «Siamo pronti, ma non si sa quando ripartiremo»

Covermedia

21.10.2025 - 16:30

Enzo Iacchetti
Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, storico conduttore del TG satirico di Mediaset «Striscia la notizia», conferma la coppia con Ezio Greggio, ma rivela che la nuova stagione è ancora senza data d'esordio ufficiale.

Covermedia

21.10.2025, 16:30

21.10.2025, 16:42

Enzo Iacchetti torna a parlare di «Striscia la Notizia» e lo fa con l'ironia che da sempre lo contraddistingue.

Ospite di «Domenica In», l'attore e conduttore ha risposto a una domanda sul ritorno in video accanto a Ezio Greggio con una battuta che ha subito fatto il giro del web: «Te lo porterò... quando ricominceremo, che non si sa».

Il conduttore ha confermato che la storica coppia è pronta a tornare dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci, ma che al momento non esiste ancora una data precisa per la partenza. «La decisione spetta alla rete», ha spiegato, riferendosi alle modifiche di palinsesto in corso a Mediaset.

Nonostante l'incertezza, Iacchetti ha sottolineato il suo legame indissolubile con il programma: «Striscia è casa mia. Torneremo appena ci diranno quando».

Nel frattempo, l'attore non resta fermo. È impegnato a teatro con lo spettacolo «Bloccati dalla neve» e in tournée con il monologo «Libera nos Domine», in cui alterna satira sociale e riflessioni civili. Tra un palco e l'altro, continua anche la sua attività benefica con la Onlus «Il Milano Clown Festival».

Dopo lo scontro su Gaza. Iacchetti torna in studio a «È sempre Cartabianca»: «Non sono un violento»

Dopo lo scontro su GazaIacchetti torna in studio a «È sempre Cartabianca»: «Non sono un violento»

I più letti

Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Le iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Altre notizie

Litigio finito. Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Litigio finitoBelen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Remake. Per «The Running Man» Glen Powell ha dovuto superare l'esame di Stephen King

RemakePer «The Running Man» Glen Powell ha dovuto superare l'esame di Stephen King

A «Ballando con le stelle». Nancy Brilli replica alle critiche: «Accetto i giudizi, ma non le umiliazioni»

A «Ballando con le stelle»Nancy Brilli replica alle critiche: «Accetto i giudizi, ma non le umiliazioni»