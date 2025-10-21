Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, storico conduttore del TG satirico di Mediaset «Striscia la notizia», conferma la coppia con Ezio Greggio, ma rivela che la nuova stagione è ancora senza data d'esordio ufficiale.

Covermedia Covermedia

Enzo Iacchetti torna a parlare di «Striscia la Notizia» e lo fa con l'ironia che da sempre lo contraddistingue.

Ospite di «Domenica In», l'attore e conduttore ha risposto a una domanda sul ritorno in video accanto a Ezio Greggio con una battuta che ha subito fatto il giro del web: «Te lo porterò... quando ricominceremo, che non si sa».

Il conduttore ha confermato che la storica coppia è pronta a tornare dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci, ma che al momento non esiste ancora una data precisa per la partenza. «La decisione spetta alla rete», ha spiegato, riferendosi alle modifiche di palinsesto in corso a Mediaset.

Nonostante l'incertezza, Iacchetti ha sottolineato il suo legame indissolubile con il programma: «Striscia è casa mia. Torneremo appena ci diranno quando».

Nel frattempo, l'attore non resta fermo. È impegnato a teatro con lo spettacolo «Bloccati dalla neve» e in tournée con il monologo «Libera nos Domine», in cui alterna satira sociale e riflessioni civili. Tra un palco e l'altro, continua anche la sua attività benefica con la Onlus «Il Milano Clown Festival».