In una commovente intervista al «Corriere della Sera», Enzo Paolo Turchi si è aperto sulla sua vita, tra le difficoltà dell'infanzia, la paura di perdere tempo con la figlia Maria e il grande amore per «Carmen Russo», che gli ha dato la forza di andare avanti.

Enzo Paolo Turchi ha recentemente condiviso, in una lunga intervista al «Corriere della Sera», i suoi pensieri più intimi, rivelando dettagli dolorosi e significativi della sua vita.

Il 75enne ha parlato della sua difficile infanzia e del profondo legame con la figlia Maria, 12 anni, e con la moglie Carmen Russo.

La sua più grande preoccupazione, ha detto, è il tempo che non riesce a dedicare alla figlia, che è il motivo che lo ha spinto a lasciare la Casa del «Grande Fratello»: «Mi mette in crisi solo il pensiero di non poter esserci nei momenti importanti del suo futuro», ha spiegato.

La decisione di lasciare il reality è stata dettata dal desiderio di passare più tempo con Maria, con la consapevolezza che il tempo con i figli è «prezioso e non si può sprecare».

«Carmen mi ha salvato la vita»

Il legame con Carmen Russo è il punto di forza della sua vita. «Lei mi ha salvato la vita. È stata ed è per me madre, compagna, sorella, tutto», ha detto Turchi, che ha trovato nella moglie il suo pilastro e la fonte di forza in oltre 40 anni di unione.

E sul matrimonio, Enzo ha ricordato un gesto speciale da parte di Silvio Berlusconi: «Ho provato tanta ammirazione per lui, prima, e adesso per il figlio. Generosissimo, quando io e Carmen ci sposammo ci prestò l'aereo privato per far arrivare a Bari i miei ospiti». Il regalo di matrimonio? «Un biliardo antico di fine '800», ha aggiunto Turchi.

Momenti dolorosi nell'infanzia

Ripercorrendo anche la sua infanzia, Turchi ha ricordato momenti dolorosi, come quando, all'età di 4 anni, aspettava la madre sui gradini del suo palazzo nei Quartieri Spagnoli di Napoli: «La terza volta che vidi mio padre fu da morto», ha raccontato, rivelando un aspetto tragico del suo passato.

Queste parole rivelano un uomo che ha attraversato sofferenze, ma che ha trovato nella famiglia e nell'amore di Carmen la sua salvezza.

Oggi, Turchi è grato per la sua vita e per la gioia che prova nel vedere crescere la figlia Maria.