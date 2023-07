Il principe William chiede l'affitto a papà Carlo

Tra William e re Carlo ci sarebbe un clima teso. Il motivo: il principe vuole affittare una delle residenze preferite del monarca come alloggio per le vacanze.

Tensioni tra William e Carlo? Il principe William ha deciso: se suo padre, re Carlo, vorrà fare una vacanza nella casa di campagna di Llwynywermod, in Galles, dovrà pagare come tutti gli altri. Il cottage sarà affittato come alloggio per le vacanze a partire da settembre. Immagine: Daniel Leal/PA Wire/dpa Il Re trascorreva una o due settimane all'anno nel cottage, che gli stava molto a cuore. Immagine: Andrew Milligan/PA Wire/dpa Ora deve far rimuovere dalla proprietà i suoi mobili e i suoi effetti personali. Il Re non sarebbe contento di questa decisione, ma si adatterà. Immagine: Daniel Leal/PA Wire/dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La tenuta di Llwynywermod, in Galles, è una delle proprietà preferite di Re Carlo. Ogni anno ci passa una o due settimane.

Dalla morte della Regina Elisabetta, l'erede al trono William ha ricevuto il compito di occuparsi della tenuta.

Il principe ha deciso di affittare il cottage come alloggio per le vacanze. Anche papà Carlo, se vorrà passare la notte lì, dovrà pagare l'affitto. Mostra di più

Il principe William ha deciso di affittare la tenuta di Llwynywermod, in Galles, come alloggio per le vacanze.

Dopo la morte della regina Elisabetta, William si occupa della tenuta del Ducato di Cornovaglia. La responsabilità della residenza preferita di re Carlo è quindi nelle sue mani.

E il principe ha deciso: chiunque vorrà passare lì le vacanze dovrà pagare per il soggiorno. Questo significa che il Re dovrà ritirare i suoi mobili e i suoi effetti personali dal cottage. E se in futuro vorrà soggiornare nella tenuta dovrà pagare come un normale turista.

Re Carlo «infastidito»

Questa decisione ha colpito i reali, scrive il «Daily Mail». Llwynywermod era considerata la tenuta preferita del Re, che trascorreva una o due settimane all'anno nel pittoresco cottage.

Un insider afferma che «il Re era piuttosto arrabbiato, ma questo era l'accordo». Dato che Carlo si sente così legato all'edificio, vuole continuare la sua manutenzione.

Quanto costerà l'affitto?

Nel 2007, Llynywermod è stata acquistata dal Ducato di Cornovaglia come residenza per il principe di Galles. Fin dal 14mo secolo viene gestita dall'erede al trono.

Carlo, allora principe di Galles e duca di Cornovaglia, aveva fatto ristrutturare la casa di campagna dopo l'acquisto.

Secondo l'insider, al Re resta una piccola consolazione: «Potrà continuare a trascorrere lì le vacanze, ma pagherà una somma di denaro al Ducato. Per il resto del tempo verrà affittata».

Il prezzo: l'equivalente di circa 2.700 franchi svizzeri a settimana.