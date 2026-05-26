Erasmo Genzini

L'attore è protagonista di «Lapponia I love iù», il film tv Rai ambientato tra i ghiacci del Grande Nord. E dal set finlandese si porta dietro uno shock difficile da dimenticare.

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Erasmo Genzini si ritrova tra neve, silenzi artici e renne in libertà. In «Lapponia I love iù», il film tv Rai ora disponibile su RaiPlay dopo il passaggio su Rai 1, interpreta Carmine Esposito, un ragazzo cresciuto nella criminalità napoletana che prova a cambiare vita dopo una rapina finita male.

La svolta arriva grazie all'eredità lasciata dal fratello morto: una villa in Finlandia che potrebbe risolvere tutti i problemi. C'è però una condizione. Carmine e i suoi amici devono restare due mesi in Lapponia prima di poter vendere la proprietà e incassare il denaro.

In Finlandia il piano si complica immediatamente. Il protagonista perde ogni punto di riferimento tra giornate infinite, silenzio assoluto e un mondo lontanissimo da quello in cui è cresciuto.

Rapporto con la natura estrema

A colpire Genzini è soprattutto il rapporto con la natura estrema della Finlandia. A Fanpage racconta uno dei dettagli più strani vissuti durante le riprese: «Le renne le vedevi camminare per strada e poi te le ritrovavi a tavola».

Per il cast italiano il vero shock è stato adattarsi alla vita artica, tra silenzi estremi e abitudini completamente diverse. Il film trasforma così la fuga del protagonista in uno scontro continuo tra due mondi opposti: Napoli e la Lapponia.

Nel cast compaiono anche Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen. «Lapponia I love iù» è disponibile in streaming su RaiPlay.