  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Erasmo Genzini porta Napoli in Lapponia: «Le renne? Prima per strada, poi a tavola»

Covermedia

26.5.2026 - 11:00

Erasmo Genzini
Erasmo Genzini

L'attore è protagonista di «Lapponia I love iù», il film tv Rai ambientato tra i ghiacci del Grande Nord. E dal set finlandese si porta dietro uno shock difficile da dimenticare.

Covermedia

26.05.2026, 11:00

26.05.2026, 11:08

Erasmo Genzini si ritrova tra neve, silenzi artici e renne in libertà. In «Lapponia I love iù», il film tv Rai ora disponibile su RaiPlay dopo il passaggio su Rai 1, interpreta Carmine Esposito, un ragazzo cresciuto nella criminalità napoletana che prova a cambiare vita dopo una rapina finita male.

La svolta arriva grazie all'eredità lasciata dal fratello morto: una villa in Finlandia che potrebbe risolvere tutti i problemi. C'è però una condizione. Carmine e i suoi amici devono restare due mesi in Lapponia prima di poter vendere la proprietà e incassare il denaro.

In Finlandia il piano si complica immediatamente. Il protagonista perde ogni punto di riferimento tra giornate infinite, silenzio assoluto e un mondo lontanissimo da quello in cui è cresciuto.

Rapporto con la natura estrema

A colpire Genzini è soprattutto il rapporto con la natura estrema della Finlandia. A Fanpage racconta uno dei dettagli più strani vissuti durante le riprese: «Le renne le vedevi camminare per strada e poi te le ritrovavi a tavola».

Per il cast italiano il vero shock è stato adattarsi alla vita artica, tra silenzi estremi e abitudini completamente diverse. Il film trasforma così la fuga del protagonista in uno scontro continuo tra due mondi opposti: Napoli e la Lapponia.

Nel cast compaiono anche Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen. «Lapponia I love iù» è disponibile in streaming su RaiPlay.

I più letti

Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»
Ecco la Ferrari Luce, la prima del Cavallino completamente elettrica e... con un po' di Apple
Turista francese fermata con ben 40 chili di sabbia e conchiglie provenienti dalla Sardegna
Paola Barale rompe il silenzio: «Dopo "Buona Domenica" è sparito tutto»

Altre notizie

In un podcast. Anne Hathaway svela: «Ero praticamente cieca». Ecco come mai

In un podcastAnne Hathaway svela: «Ero praticamente cieca». Ecco come mai

Musica. I BTS conquistano gli American Music Awards: sono gli artisti dell'anno

MusicaI BTS conquistano gli American Music Awards: sono gli artisti dell'anno

Ma non è tutto.... Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri

Ma non è tutto...Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri