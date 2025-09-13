La storica assistente di Pippo Baudo, Dina Minna, durante i funerali del conduttore a Militello. IMAGO/Avalon.red

Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, risponde per vie legali dopo l'intervista rilasciata a «Il Messaggero» da Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore TV, sulla legittimità del testamento.

Covermedia Covermedia

È scontro tra Dina Minna e Katia RIcciarelli.

La storica assistente del defunto conduttore televisivo ha diffidato Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, per alcune dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa.

Sulle pagine de «Il Messaggero», Ricciarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del testamento di Baudo, che ha scelto di ripartire la sua eredità tra i due figli e appunto Minna.

«Io posso dire solo che immaginavo che sarebbe andata cosi – ha tuonato la soprano –. Non è stata una sorpresa. Sono stata la prima a raccontare come quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici in comune si sfogavano con me perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Detto questo, io non avrei mai immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un'ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per 18 anni».

«Non è giusto che Minna erediti la stessa parte dei figli»

Minna ha risposto per vie legali rivolgendosi all'avvocato Jacopo Pensa. «La diffida pare sia stata notificata già ieri» si legge su «Il Giornale», «e riporta in dettaglio quanto riferito dalla segretaria: non era la Minna a fare muro, impedendo perfidamente che Katia potesse incontrare il suo uomo. Era Baudo a rifuggire con cura ogni rischio di incontrarla».

Dopo l'apertura del testamento di Baudo, Ricciarelli (che non ha ereditato nulla) ha commentato: «Non ritengo sia giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta, ma sono fatti loro».