L'attore americano Eric Dane (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press Wire

L'attore Eric Dane, noto per i suoi ruoli in «Grey's Anatomy» e «Euphoria», affronta la SLA con determinazione: «Voglio vedere le mie figlie laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini», ha detto in un video sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Eric Dane ha condiviso con il pubblico la sua diagnosi di SLA ad aprile.

In un video con il deputato californiano Eric Swalwell, l'attore ha detto di voler affrontare la malattia con determinazione: «Voglio vedere le mie figlie laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini».

La moglie Rebecca Gayheart ha descritto in un'intervista a «People» che la famiglia sta affrontando un momento difficile: «Stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore». Mostra di più

Ad aprile Eric Dane ha svelato di lottare contro la SLA. Come riporta «TGcom24», l'attore di «Grey's Anatomy» ed «Euphoria» ha espresso, in un un video con il deputato californiano Eric Swalwell, il suo desiderio di combattere la malattia per essere presente nei momenti significativi delle vite delle sue figlie.

«Voglio suonare ogni campanello – ha dichiarato Dane –. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini».

Sposato da oltre 20 anni con l'attrice Rebecca Gayheart, Dane è padre di Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni. «Voglio essere presente per tutto questo. Quindi, lotterò fino all'ultimo respiro», ha aggiunto.

«È un momento difficile»

Il video con Swalwell, che discute dei finanziamenti federali per la ricerca sulla SLA, segna la prima apparizione pubblica di Dane dopo aver saltato la cerimonia degli Emmy 2025, dove avrebbe dovuto presentare.

La moglie ha parlato con «People» della sfida che la famiglia sta affrontando, descrivendo come stiano cercando di mantenere speranza e dignità.

«Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore», ha spiegato. «È un momento difficile».

