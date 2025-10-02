  1. Clienti privati
Attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane in lotta contro la SLA: «Voglio vedere le mie figlie sposarsi»

2.10.2025 - 10:35

L'attore americano Eric Dane (foto d'archivio).
L'attore americano Eric Dane (foto d'archivio).
IMAGO/ZUMA Press Wire

L'attore Eric Dane, noto per i suoi ruoli in «Grey's Anatomy» e «Euphoria», affronta la SLA con determinazione: «Voglio vedere le mie figlie laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini», ha detto in un video sui social media.

Alessia Moneghini

02.10.2025, 10:35

02.10.2025, 10:42

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Eric Dane ha condiviso con il pubblico la sua diagnosi di SLA ad aprile.
  • In un video con il deputato californiano Eric Swalwell, l'attore ha detto di voler affrontare la malattia con determinazione: «Voglio vedere le mie figlie laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini».
  • La moglie Rebecca Gayheart ha descritto in un'intervista a «People» che la famiglia sta affrontando un momento difficile: «Stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore».
Notizia shock. L'attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane svela: «Mi è stata diagnosticata la SLA»

Notizia shockL'attore di «Grey's Anatomy» Eric Dane svela: «Mi è stata diagnosticata la SLA»

Ad aprile Eric Dane ha svelato di lottare contro la SLA. Come riporta «TGcom24», l'attore di «Grey's Anatomy» ed «Euphoria» ha espresso, in un un video con il deputato californiano Eric Swalwell, il suo desiderio di combattere la malattia per essere presente nei momenti significativi delle vite delle sue figlie.

«Voglio suonare ogni campanello – ha dichiarato Dane –. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini».

@swalwelleric

It was an honor to meet with @iamalsorg and my friend @realericdane to discuss the urgent need for progress in the fight against ALS. From investing in innovative treatments to ensuring access to quality care, we must do more to support patients, families, and researchers.

♬ original sound - swalwell

Sposato da oltre 20 anni con l'attrice Rebecca Gayheart, Dane è padre di Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni. «Voglio essere presente per tutto questo. Quindi, lotterò fino all'ultimo respiro», ha aggiunto.

«È un momento difficile»

Il video con Swalwell, che discute dei finanziamenti federali per la ricerca sulla SLA, segna la prima apparizione pubblica di Dane dopo aver saltato la cerimonia degli Emmy 2025, dove avrebbe dovuto presentare.

La moglie ha parlato con «People» della sfida che la famiglia sta affrontando, descrivendo come stiano cercando di mantenere speranza e dignità.

«Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore», ha spiegato. «È un momento difficile».

Noto per «Grey's Anatomy». L'attore Eric Dane e la battaglia contro la SLA: «Il mio braccio destro è paralizzato»

Noto per «Grey's Anatomy»L'attore Eric Dane e la battaglia contro la SLA: «Il mio braccio destro è paralizzato»

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

