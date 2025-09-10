Eric Stonestreet

Dopo quattro anni di fidanzamento, l'attore premio Emmy celebra il matrimonio con la sua compagna di lunga data, in una cerimonia intima a Kansas City.

Covermedia Covermedia

Eric Stonestreet e Lindsay Schweitzer hanno finalmente detto «sì». L'attore di «Modern Family», vincitore di due Emmy, ha annunciato su Instagram di essersi sposato con la sua compagna di lunga data, l'infermiera pediatrica Lindsay Schweitzer, lunedì 8 settembre.

La notizia arriva il giorno dopo, in occasione del suo 54° compleanno, accompagnata da una serie di foto emozionanti.

«È il mio compleanno e indovinate un po' cosa ho ricevuto», ha scritto Eric, mostrando il suo completo blu scuro con cravatta azzurra e Lindsay in un abito di raso bianco con cintura di cristalli. In un'altra immagine, in cui i due si tengono per mano, ha aggiunto: «Mi sono sposato!».

Cerimonia intima nella loro casa a Kansas City

Secondo le foto condivise, la coppia ha pronunciato i voti in una cerimonia intima nella loro casa a Kansas City.

Tra i commenti, volti noti non sono mancati: Jesse Tyler Ferguson, che interpreta il marito di Stonestreet in «Modern Family», ha scritto: «Tra tutti i secondi matrimoni, questo è il mio preferito! Vi voglio bene! Sono felicissimo per voi!!».

Anche l'attrice Octavia Spencer ha commentato: «Congratulazioni! Felice per voi», mentre il cantante Michael Bublé ha condiviso una serie di cuori rossi.

Eric e Lindsay si erano conosciuti nel 2016 durante il Big Slick, evento benefico annuale a Kansas City, e hanno reso pubblica la loro relazione l'anno successivo. Nel agosto 2021 avevano annunciato il loro fidanzamento, coronando ora un amore lungo e consolidato.