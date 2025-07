Vanessa Incontrada (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

La celebre attrice Vanessa Incontrada veste i panni di una scrittrice-detective in una serie TV dal tono giallo e raffinato.

Covermedia Covermedia

«Vanessa Incontrada torna con Erica, una nuova serie televisiva che fonde mistero e fascino "alla Jessica Fletcher"»: un annuncio che già cattura l'attenzione degli appassionati di gialli e tv d'autore.

Il format, definito da Davide Maggio come un omaggio moderno al celebre «La Signora in Giallo», punta tutto su una protagonista intrigante e capace di risvegliare la curiosità del pubblico.

In questo nuovo progetto, la Incontrada interpreta «Erica», una scrittrice con la passione per l'investigazione che, come Jessica Fletcher, si trova coinvolta in casi misteriosi attraverso le sue opere-perdendo però presto le distanze tra finzione e realtà.

Tre episodi compongono la serie, ciascuno caratterizzato da atmosfere eleganti, suspense calibrata e un equilibro tra calore umano e colpi di scena.

Una serie breve, ma incisiva

Mediaset scommette su un prodotto compatto e raffinato, ideale per il pubblico amante del genere crime senza eccessi, ma con stile e introspezione.

Il paragone con Jessica Fletcher non è infondato: anche «Erica» sfodera intelligenza, osservazione acuta e seducente charme, regalandoci una detective-letteraria inedita nel panorama delle fiction italiane.

Adatta a una fruizione web strutturata in binge watching o in primo serale, «Erica» si propone come serie breve ma incisiva. Il debutto, atteso su Canale 5 in autunno, promette una gemma narrativa per gli amanti del giallo: mistero, carattere e l'interpretazione di Vanessa Incontrada confermano l'interesse intorno al progetto.