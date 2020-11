Ermal Meta replica alle dichiarazioni di Toti sugli anziani

Source: Covermedia

Il cantante commenta il suggerimento del presidente della Regione Liguria che vorrebbe implementare restrizioni anti-Covid indirizzate ai cittadini over 70.

Ermal Meta non è d'accordo con il suggerimento di Giovanni Toti.

Nelle ultime ore il presidente della Regione Liguria ha suggerito di limitare l'interazione dei cittadini over 70 per contrastare l'avanzamento della pandemia. Ipotesi che ha scatenato lo sdegno di molti cittadini con una vera rivolta social.

«Tra i 25 decessi della Liguria», spiega Giovanni Toti. «22 erano pazienti molto anziani, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese».

Le parole del politico sono finite al centro di una grande polemica, a cui ha preso parte anche l'ex vincitore di Sanremo, secondo cui gli anziani del Paese non vanno assolutamente ostracizzati.

«Se non rispetti il passato, come puoi costruire un futuro?», si chiede Ermal Meta. In un messaggio successivo, poi, scrive: «In un momento del genere la società e chi ci governa dovrebbe essere ancora di più inclusiva, non esclusiva. Se sei anziano o disabile o malato, non servi? Ma che…».

L'Italia è in queste ore in attesa del nuovo DPCM che potrebbe limitare ulteriormente gli spostamenti, soprattutto nelle regioni più colpite da Covid.