  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Su Food Network Nuovo show per Ernst Knam: in arrivo «The King of Chocolate»

Covermedia

29.9.2025 - 13:00

Ernst Knam
Ernst Knam

Nuovo show del maestro pasticcere, tra sfide golose e arte del cioccolato.

Covermedia

29.09.2025, 13:00

29.09.2025, 13:02

Ernst Knam, conosciuto come il «re del cioccolato», torna in TV con un programma tutto suo: «The King of Chocolate», in onda su Food Network.

Lo show porta il pubblico nel cuore della sua arte, tra creazioni sorprendenti, prove spettacolari e momenti di insegnamento tecnico.

«Voglio mostrare che il cioccolato non è solo golosità, ma arte», spiega Knam a TV Sorrisi e Canzoni. «Ogni tavoletta, ogni ganache racconta una storia». Nel nuovo format, il maestro pasticcere accompagna aspiranti cioccolatai in sfide avvincenti, dispensando consigli e guidando alla scoperta di ingredienti rari e abbinamenti innovativi.

Le puntate promettono ritmo e spettacolo: misteriose prove a sorpresa testeranno la creatività dei concorrenti, mentre segmenti didattici mostreranno tecniche di temperaggio, decorazioni e segreti della pasticceria contemporanea.

Un mix pensato per conquistare sia gli appassionati di dolci che chi si avvicina per la prima volta al mondo del cacao.

Anche protagonista di altri format televisivi

Parallelamente a «The King of Chocolate», Ernst Knam resta protagonista di altri format televisivi: la nuova edizione di «Bake Off Italia» e la rubrica gastronomica de «I fatti vostri».

Non mancano gli impegni nel suo laboratorio milanese, dove continua a ideare collezioni di cioccolato gourmet destinate al pubblico italiano e internazionale.

I più letti

È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Cosa è successo alle orche al largo delle coste spagnole? blue News cerca di far luce

Altre notizie

In California. Per Selena Gomez e Benny Blanco nozze da sogno con ospiti vip

In CaliforniaPer Selena Gomez e Benny Blanco nozze da sogno con ospiti vip

Tra amori, tradimenti e non solo. Confessioni shock di Luca Barbareschi: «Sono un maiale romantico»

Tra amori, tradimenti e non soloConfessioni shock di Luca Barbareschi: «Sono un maiale romantico»

Dopo 2 anni di matrimonio. Jennifer Lopez racconta il divorzio da Ben Affleck: «Mi ha cambiata»

Dopo 2 anni di matrimonioJennifer Lopez racconta il divorzio da Ben Affleck: «Mi ha cambiata»