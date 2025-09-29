Ernst Knam

Nuovo show del maestro pasticcere, tra sfide golose e arte del cioccolato.

Covermedia Covermedia

Ernst Knam, conosciuto come il «re del cioccolato», torna in TV con un programma tutto suo: «The King of Chocolate», in onda su Food Network.

Lo show porta il pubblico nel cuore della sua arte, tra creazioni sorprendenti, prove spettacolari e momenti di insegnamento tecnico.

«Voglio mostrare che il cioccolato non è solo golosità, ma arte», spiega Knam a TV Sorrisi e Canzoni. «Ogni tavoletta, ogni ganache racconta una storia». Nel nuovo format, il maestro pasticcere accompagna aspiranti cioccolatai in sfide avvincenti, dispensando consigli e guidando alla scoperta di ingredienti rari e abbinamenti innovativi.

Le puntate promettono ritmo e spettacolo: misteriose prove a sorpresa testeranno la creatività dei concorrenti, mentre segmenti didattici mostreranno tecniche di temperaggio, decorazioni e segreti della pasticceria contemporanea.

Un mix pensato per conquistare sia gli appassionati di dolci che chi si avvicina per la prima volta al mondo del cacao.

Anche protagonista di altri format televisivi

Parallelamente a «The King of Chocolate», Ernst Knam resta protagonista di altri format televisivi: la nuova edizione di «Bake Off Italia» e la rubrica gastronomica de «I fatti vostri».

Non mancano gli impegni nel suo laboratorio milanese, dove continua a ideare collezioni di cioccolato gourmet destinate al pubblico italiano e internazionale.