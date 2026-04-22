Un albergo, la moquette fredda sotto il corpo e lui incapace di rialzarsi.
È questa l'immagine più potente nel racconto di Tiziano Ferro, una scena dura, quasi cinematografica, che segna il punto più basso della sua vita.
Da lì, però, inizia tutto.
In un’intervista intensa concessa a «La Repubblica» e firmata dallo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi - riportata, fra gli altri, da «TGCom24» - il cantante ripercorre quel momento senza nascondere nulla.
Una caduta che si trasforma nel primo passo verso la risalita.
Il peso di non accettarsi
A Milano era una sera come tante. Poi l’ennesima birra di troppo e il crollo. «Sono finito a terra e non riuscivo più ad alzarmi», racconta.
È lì che scatta qualcosa. Basta rimandare, basta far finta di niente.
Decide di chiedere aiuto subito. Contatta una persona, ottiene il numero di una psicologa e fissa un appuntamento. Senza pensarci due volte. «Ci sono corso, non ce la facevo più».