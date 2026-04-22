Tiziano Ferro durante uno dei suoi ultimi concerti, ad Ancona. IMAGO/ABACAPRESS

Il cantante ha rivelato in un'intervista come un episodio di ubriachezza abbia segnato l'inizio del suo percorso di consapevolezza.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Tiziano Ferro racconta il momento più buio della sua vita, quando si è ritrovato ubriaco a terra in un albergo senza riuscire a rialzarsi.

Da quella caduta nasce la decisione di iniziare una psicoterapia per affrontare un profondo disagio legato alla difficoltà di accettarsi.

Il percorso è lungo e faticoso, ma rappresenta l’inizio di una nuova consapevolezza e di un maggiore amore verso sé stesso.

Due anni dopo, il cantante compie anche il coming out, vissuto come liberatorio ma complesso nel contesto dello spettacolo.

Oggi, pur convivendo con alcune fragilità, ha costruito un equilibrio nuovo, anche nel suo ruolo di padre. Mostra di più

Un albergo, la moquette fredda sotto il corpo e lui incapace di rialzarsi.

È questa l'immagine più potente nel racconto di Tiziano Ferro, una scena dura, quasi cinematografica, che segna il punto più basso della sua vita.

Da lì, però, inizia tutto.

In un’intervista intensa concessa a «La Repubblica» e firmata dallo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi - riportata, fra gli altri, da «TGCom24» - il cantante ripercorre quel momento senza nascondere nulla.

Una caduta che si trasforma nel primo passo verso la risalita.

Il peso di non accettarsi

A Milano era una sera come tante. Poi l’ennesima birra di troppo e il crollo. «Sono finito a terra e non riuscivo più ad alzarmi», racconta.

È lì che scatta qualcosa. Basta rimandare, basta far finta di niente.

Decide di chiedere aiuto subito. Contatta una persona, ottiene il numero di una psicologa e fissa un appuntamento. Senza pensarci due volte. «Ci sono corso, non ce la facevo più».

La psicoterapia arriva a 28 anni, in un periodo in cui il disagio era diventato ingestibile.

Alla base, un conflitto profondo: il rifiuto di sé. «Non mi piacevo, mi sentivo sbagliato», confessa.

Un malessere che non era isolato. Si intrecciava con disturbi alimentari e attacchi di panico, creando un vortice difficile da fermare.

La svolta e il coming out

Il cambiamento non è immediato. Nessuna magia, nessuna scorciatoia. Solo un lavoro lungo, fatto di fatica e consapevolezza.

Ma già la decisione di iniziare segna una svolta: «Ho iniziato a sentirmi meglio solo per il fatto di aver scelto di volermi bene».

Due anni dopo arriva un altro passaggio cruciale: il coming out, nel 2010. Un momento liberatorio, ma anche doloroso, soprattutto in un ambiente - quello dello spettacolo - tutt’altro che semplice.

Fra studio e paternità

Oggi Tiziano Ferro non nasconde le sue debolezze. Alcune ferite restano, come il rapporto complicato con il proprio corpo. Ma qualcosa è cambiato: meno autocritica, più accettazione.

Un percorso che passa anche dallo studio. Durante la pandemia si laurea online negli Stati Uniti, approfondendo proprio psicologia, dipendenze e disturbi alimentari.

La nuova consapevolezza si riflette anche nella vita privata. Oggi è padre di Margherita e Andres e ha le idee chiare sul suo ruolo: affetto sì, ma anche regole.

«Niente confusione di ruoli: non voglio essere il loro migliore amico. Voglio essere il loro padre».