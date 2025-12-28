Eros Ramazzotti è alle prese con un procedimento legale.

Ristrutturazione sotto accusa a Milano, il vicino chiede un risarcimento superiore ai 200 mila euro.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Eros Ramazzotti è coinvolto in una causa civile per presunti danni all’appartamento del vicino causati dai lavori nella sua casa a CityLife, a Milano.

Il vicino chiede oltre 200 mila euro di risarcimento, ma il cantante nega ogni responsabilità.

Il tribunale sta svolgendo nuovi accertamenti e la vicenda non è ancora conclusa. Mostra di più

Eros Ramazzotti è coinvolto in una causa civile nata all'interno del complesso residenziale di CityLife, a Milano.

Al centro della controversia ci sono i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento del cantautore, ritenuti dal vicino responsabili di danni strutturali rilevanti all'abitazione sottostante.

Le accuse del vicino

Secondo quanto risulta dagli atti depositati, il danneggiato è Paolo Rossi, professionista milanese e proprietario dell'immobile situato al piano inferiore.

Rossi sostiene che gli interventi avviati dopo l'acquisto della casa da parte di Eros Ramazzotti abbiano comportato demolizioni interne, rimozione di tramezzi e lavorazioni particolarmente invasive. In particolare, all'inizio di dicembre si sarebbe verificato il distacco di una porzione di soffitto, episodio che avrebbe reso l'appartamento inagibile e imposto interventi urgenti di messa in sicurezza.

Il proprietario dell'abitazione sottostante ha quindi promosso un'azione civile chiedendo un risarcimento complessivo superiore ai 200 mila euro. La cifra includerebbe i costi di ripristino dell'immobile, le spese per un alloggio temporaneo e ulteriori danni economici legati all'impossibilità di utilizzare la casa. A sostegno della richiesta sono state presentate perizie tecniche e documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati dopo l'episodio.

Eros nega

Di segno opposto la posizione del cantante. Attraverso i propri legali, Ramazzotti respinge ogni responsabilità diretta e contesta l'impianto tecnico della controparte. Le perizie prodotte vengono definite «non sufficientemente circostanziate», mentre viene richiamato il rispetto delle autorizzazioni previste e il ruolo dell'impresa incaricata dei lavori, ritenuto centrale nella valutazione delle eventuali responsabilità.

Il procedimento è ancora in fase istruttoria e il tribunale ha disposto ulteriori accertamenti, rinviando a un nuovo tentativo di conciliazione. Solo dopo si delineerà l'eventuale approdo a una sentenza.

Nel frattempo Ramazzotti prosegue l'attività artistica. Il suo ultimo album di inediti, «Battito infinito», continua a essere al centro della programmazione radiofonica e delle piattaforme streaming, mentre il cantautore è impegnato nella preparazione delle prossime tappe del tour internazionale, con concerti programmati in Europa e America Latina nei mesi a venire.