Eros Ramazzotti e la figlia Aurora commuovono il pubblico fino alle lacrime

Eros e Auri in ua foto d'archivio. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Aurora Ramazzotti ha ricevuto un regalo speciale da suo padre Eros quando era piccola. Il cantante ha scritto una canzone di successo che porta il nome della figlia. Ora padre e figlia hanno cantato insieme «Aurora» davanti a un pubblico.

Aurora Ramazzotti ha ricevuto un regalo molto speciale da suo padre Eros quando era piccola.

Il cantante italiano ha scritto la canzone «Aurora» per sua figlia.

Ora padre e figlia hanno cantato insieme la canzone davanti a un pubblico in Sicilia. Mostra di più

All'inizio del concerto all'aperto, che si è svolto nell'antico teatro di Taormina, in Sicilia, Aurora Ramazzotti siede tra il pubblico e guarda suo padre cantare come una normale fan.

Si esibisce con un grande successo dopo l'altro. Eros Ramazzotti sa, ovviamente, che sua figlia è tra il pubblico.

A un certo punto, il cantante si concede uno scherzo: si ferma davanti alla figlia, seduta in prima fila e gli mostra il sedere, naturalmente senza abbassare i pantaloni, e Aurora ride di gusto.

Ma il momento più bello del concerto all'aperto deve ancora arrivare: all'improvviso, la 26enne si trova sul palco accanto al padre 51enne. I due cantano insieme la canzone «Aurora», che Eros scrisse poco prima che sua figlia vedesse la luce nel 1996.

Gli ormai celebri versi sono apparsi nell'album di successo «Dove c'è musica», pubblicato nel 1996.

La figlia Aurora illumina la vita di papà Eros

Nella canzone l'alba diventa sempre più luminosa per il cantante italiano: simbolicamente, questo dovrebbe significare che la figlia Aurora rende la sua vita più luminosa e più bella.

E così ora padre e figlia sono in scena nel famoso teatro antico di Taormina, in Sicilia, con l'Etna sullo sfondo. Che cornice per questo momento da pelle d'oca!

Le risate di Eros e Aurora e gli abbracci che si scambiano durante la loro esibizione insieme commuovono il pubblico fino alle lacrime.

«Il momento più bello: sentire te e Auri cantare insieme», ha scritto poi un follower su Instagram, descrivendo l'esibizione come «pura magia».

Aurora sta progettando una carriera da cantante?

Non è la prima volta che Eros e Aurora cantano insieme «Aurora». Lo scorso febbraio, poco prima che Auri diventasse mamma per la prima volta, è apparsa insieme al padre nel programma televisivo della mamma «Michelle Impossible & Friends».

L'esibizione del duo non solo ha commosso la Hunziker fino alle lacrime, ma sembra essere stata anche molto divertente Eros e Auri.

Non si sa se Aurora seguirà presto le orme del padre e si cimenterà da sola nel canto. Ma non sarebbe sorprendente se la canzone «Aurora» fosse presto disponibile in una versione di duetto padre-figlia.