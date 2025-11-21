  1. Clienti privati
In uscita il 21 novembre Eros Ramazzotti festeggia i 40 anni di carriera con un nuovo album

21.11.2025 - 11:00

Eros Ramazzotti
Eros Ramazzotti

Un album celebrativo, duetti internazionali e un tour mondiale per festeggiare 40 anni di carriera.

21.11.2025, 11:09

Eros Ramazzotti torna al centro della scena con un progetto che intreccia memoria, rinnovamento e una forte identità artistica.

Il cantautore romano presenta infatti l'album «Una storia importante» – disponibile anche nella versione spagnola «Una Historia Importante» – in uscita il 21 novembre 2025. Il lavoro si articola in 15 tracce tra inediti, nuove versioni dei brani più amati e un ricco parterre di collaborazioni.

Il concept è chiaro: unire ciò che ha definito quarant'anni di carriera con un linguaggio sonoro attuale. Durante l'evento di lancio in Franciacorta, Ramazzotti ha sottolineato il valore del realismo creativo: «Sto guardando la realtà. Dentro c'è tutto: il bello e il brutto della vita». Un manifesto di intenzioni che attraversa l'intero disco.

Diversi duelli, tra cui quello più atteso con Alicia Keys

Tra i duetti più attesi spicca quello con Alicia Keys, chiamata a reinterpretare «L’aurora» in una nuova veste, mentre altre firme italiane e internazionali – tra cui Elisa, Giorgia, Jovanotti, Andrea Bocelli, Max Pezzali e Ultimo – contribuiscono a costruire un mosaico sonoro che rispecchia l'evoluzione dell'artista.

Parallelamente all'uscita dell'album, Ramazzotti annuncia il nuovo «Una storia importante World Tour», al via il 14 febbraio 2026 da Parigi.

La tournée toccherà Europa, Nord America, America Latina e culminerà con il ritorno negli stadi italiani a partire dal 6 giugno 2026, confermando l'ambizione globale del progetto.

