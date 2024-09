Eros Ramazzotti

I due dopo circa due anni insieme sarebbero entrati in crisi la scorsa primavera.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non stanno più insieme.

Da mesi si parla di un allontanamento tra il cantante e l'ultima fidanzata. Ora a confermare tutto è la rivista DiPiù Tv: «Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera, e dopo avere provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio».

Eros ora si starebbe concentrando sul lavoro: «Ora sta scrivendo nuove canzoni a due anni dall'ultimo album. Insomma, sta cercando in tutti i modi di non pensare a questa delusione, del resto in questo amore ci credeva tantissimo».

Il primo incontro tra Eros e Dalila è avvenuto nel 2022 in Messico, dove Ramazzotti è tra i cantanti italiani più amati e seguiti e dove Dalila vive dal 2016 in quanto impiegata nel settore immobiliare e dell'ospitalità.

La Gelsomino, più giovane di Eros di venticinque anni, è nata e cresciuta a Milano ed è laureata all'Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Dopo aver lavorato per un periodo come modella ha iniziato a darsi da fare dietro le quinte dello showbiz, come pierre e organizzatrice di eventi.

