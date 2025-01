Nella prevendita odierna i biglietti per l'Eurovision Song Contest (ESC) a Basilea sono andati a ruba. Solo chi si era preregistrato poteva tentare di accaparrarsi un ticket. (immagine d'archivio) Keystone

I primi biglietti messi in vendita oggi per l'Eurovision Song Contest (ESC) sono andati a ruba in 7 minuti. Mentre quelli per gli spettacoli in anteprima si sono volatilizzati in 20 minuti.

In totale in questa prima ondata sono stati venduti 42'000 biglietti, ha indicato la SRG SSR in una nota odierna.

Chi non ha potuto accaparrarsi un ticket ma si è tuttavia preregistrato può ancora tentare la fortuna nei prossimi mesi. I responsabili hanno promesso ulteriori vendite.

La prevendita si è svolta senza problemi, hanno indicato gli organizzatori. L'elevata richiesta dimostra l'enorme entusiasmo per l'evento musicale di portata mondiale. «L'attesa per l'edizione di quest'anno a Basilea è palpabile, e questo dimostra come l'Eurovision costruisca ponti tra le culture e tra i cuori», hanno affermato i due produttori esecutivi della manifestazione a Basilea Reto Peritz e Moritz Stadler, citati nella nota.

Nove show nella St. Jakobshalle

Il programma dell'ESC inizierà l'11 maggio con la cerimonia d'apertura e proseguirà poi con due semifinali il 13 e 15 maggio fino al grande finale del 17 maggio alla St. Jakobshalle. Nel frattempo, sempre nella St. Jakobshalle, si terranno sei spettacoli in anteprima. I prezzi dei biglietti spaziano da 40 a 350 franchi a seconda del tipo di spettacolo e delle categoria di posti.

Nella giornata finale è previsto un public viewing nell'Arena Plus situato nello stadio St. Jakob-Park. Fra gli ospiti già noti si citano Anna Rossinelli, DJ Antoine e Baby Lasagna.

I biglietti per questo evento saranno in vendita da domani alle 10:00. L'Arena Plus dispone di 36'000 posti.

