L'installazione della cornice al centro del palco dell'ESC alla St. Jakobshalle di Basilea. Keystone

A meno di un mese dall'inizio dell'Eurovision Song Contest (ESC) fino a 300 persone lavorano giorno e notte nella St. Jakobshalle di Basilea per allestire il palco dello spettacolo. Il palcoscenico perfetto dovrebbe essere pronto in meno di dieci giorni.

Keystone-SDA SDA

L'area intorno alla St. Jakobshalle assomiglia attualmente a una zona di massima sicurezza. L'accesso alla sala è soggetto a norme di sicurezza quasi altrettanto severe di quelle aeroportuali, con controlli ovunque.

All'interno, c'è un'attività frenetica per l'allestimento del palcoscenico, come constatato oggi pomeriggio nel corso di un sopralluogo dell'agenzia Keystone-ATS. Fino a 300 persone stanno lavorando alla costruzione da quasi una settimana, giorno e notte, sette giorni su sette.

«Siamo a metà strada», ha dichiarato Tobias Åberg, responsabile della produzione dell'ESC 2025. Tra meno di dieci giorni, il palco dovrebbe essere pronto per le registrazioni da inviare alle delegazioni nazionali. «Le delegazioni dovranno poi fornire il loro feedback con eventuali richieste di modifica».

Piccola sala ma perfetta per la TV

Åberg è svedese e lavora per l'ESC da 16 anni, è stato responsabile della produzione lo scorso anno a Malmö. La logistica della St. Jakobshalle è una sfida, soprattutto perché non è grandissima. «Ma per la produzione televisiva questa sala è ottima», ha detto Åberg.

Una cornice gigante costituisce il fulcro del palco, che si trova al centro dell'arena. Le aspettative per il palcoscenico sono incredibilmente alte, afferma Damaris Reist, membro del team di produzione. Deve offrire uno spettacolo di altissima qualità tecnica, utilizzando le tecnologie più innovative.

Sono nove gli show previsti nella St. Jakobshalle, comprese le prove. Per ognuno di essi sono andati a ruba tutti i 6'500 biglietti previsti per la vendita. Le semifinali dell'ESC si svolgeranno il 13 e il 15 maggio, mentre la finale si terrà il 17 maggio.