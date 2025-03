Sarà la 24enne Zoë Më a rappresentare la Svizzera all'imminente edizione dell'Eurovision Song Contest (ESC), in programma questo maggio a Basilea. Lo ha annunciato questa mattina l'emittente svizzero-tedesca SRF in un comunicato.

Keystone-SDA, daoe, ats SDA

In qualità di Paese ospitante la Svizzera accede automaticamente alla finalissima che andrà in scena il 17 maggio 2025, scrive la SRF.

Ma la giovane interprete avrà modo di esibirsi già durante la prima semifinale in programma il 13 maggio.

Zoë Më risiede a Friburgo dal 2009 ma è originaria proprio di Basilea. La 24enne farà così ritorno nella sua Città natale (e dove vivono tuttora i suoi nonni) in occasione del più grande concorso canoro mondiale.

«Rappresentare la Svizzera in qualità di Paese ospitante all'ESC è un grandissimo onore e a dir poco surreale», ha detto l'artista elvetica, che canta sia in lingua tedesca che in francese, in un connubio tra la musica pop e chanson.

Il brano con il quale Zoë Më rappresenterà la Nazione verrà annunciato lunedì 10 marzo 2025, alle ore 10.00, precisa la SRF.